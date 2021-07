Florentino no tiene madera de pitoniso

Puede que Florentino Pérez tenga muchas virtudes –tampoco ponemos la mano en el fuego por que las tenga seguro–, pero la de las artes adivinatorias no parece ser una de la ellas. En los ya famosos audios grabados en 2006 que han salido ahora a la luz dice que Iker Casillas y Raúl son las dos grandes estafas del Real Madrid. Del primero no duda en sentenciar que no tiene calidad para estar en el equipo. ‘El Santo’, el gran capitán, el campeón del Mundo y de Europa. Al segundo le acusa de ser malo y destrozar el equipo. Y años después dejan en sus manos el Castilla. Es difícil equivocarse más. FOTO: Iker y Florentino| efe