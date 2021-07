Valga activa el concurso Anguía Chef para promocionar su producto estrella

Valga no renuncia a la exaltación de dos de sus productos estrella: la anguila y la “caña do país”. Es por ello que, aunque a causa de la pandemia no se organizarán actos multitudinarios, se repartirán las actividades a lo largo de todo el mes de agosto. Las acciones se realizarán bajo el nombre de “Agosto gastronómico” y la programación fue presentada ayer por el alcalde, José María Bello Maneiro, y por el edil de Cultura, Pedro Calvo.



Los actos arrancan el 4 de agosto con un taller de cocina para niños de entre 5 y 12 años en el parque Irmáns Dios Mosquera. Los pequeños elaborarán dos platos: uno salado, que tendrá como ingrediente principal la anguila, y otro dulce. Una de las novedades de esta edición es el concurso Anguía Chef, que también involucra a los jóvenes de entre 13 y 18 años. Será los días 12 y 18 de agosto y cuatro equipos competirán por ser los mejores cocinando el producto estrella de Valga.



Como de gastronomía va la cosa el Centro de Interpretación da Caña acogerá también tres showcooking. Serán los días 13, 20 y 29 de agosto. En el primero, con el título de “A caña no prato” los chefs cocinarán en directo cuatro tapas realizadas con caña del país que los asistentes podrán degustar. La segunda demostración será “Universo anguía” y consistirá en la realización de cuatro aperitivos con este pez como ingrediente principal. El último showcooking será “Moito máis que caña” y correrá a cargo del coctelero Diego Dasilva.



Por otra parte el 25 de agosto habrá una cata en el jardín trasero del Museo da Historia. Los participantes degustarán cuatro platos -tres salados y uno dulce- preparados con anguila y aguardiente.



Dada la actual situación sanitaria todas las actividades tendrán un aforo limitado a 25 personas. Para participar será necesario cubrir una hoja de inscripción y las solicitudes se atenderán por orden de entrada en el Rexistro del Concello.





Concursos





Como no podía ser de otra forma Valga también convoca dos concursos: uno de fotografía y otro de recetas. Al primero pueden presentarse imágenes relacionadas con la anguila, la caña y el Camiño de Santiago a su paso por Valga y se desarrollará a través de las redes sociales. El premio son tres lotes de productos gallegos valorados en 100 euros.



En el concurso de recetas los interesados podrán enviar a través del correo electrónico sus propuestas acompañada de una fotografía y una explicación sobre su preparación. El premio también será un lote de productos gallegos valorados en 100 euros.