Los dos ocupantes de un turismo salen ilesos tras una aparatosa salida de vía con vuelco en Noalla

La carretera de Aios (Noalla) fue escenario de una aparatosa salida de vía en la madrugada de ayer en la que un coche de alta gama acabó completamente volcado sobre el asfalto. Afortunadamente, sus dos ocupantes, un joven de 21 años y otro de 24, resultaron ilesos y no precisaron asistencia sanitaria en el lugar de los hechos. La Policía Local investiga las causas del siniestro en las habituales diligencias abiertas.



El accidente tuvo lugar sobre las tres y media de la madrugada cuando el turismo ocupado por estos dos jóvenes se salió de la carretera, derrapando sobre el arcén –de hecho, una importante cantidad de hierba quedó enganchada en las ruedas delanteras– y acabó completamente volcado sobre uno de los carriles de circulación. A pesar de la posición del vehículo no fue necesario realizar tareas de excarcelación del conductor y el copiloto, que habrían podido salir por su propio pie entre los airbag. Además, ninguno precisó de atención médica en el punto.



Hasta el lugar de los hechos acudieron agentes de la Policía Local de Sanxenxo, así como efectivos del servicio municipal de Emerxencias de la localidad, que tuvieron que realizar las maniobras necesarias para evitar la expansión de líquidos del coche de alta gama sobre el asfalto, el cual tuvo que ser posteriormente limpiado. Además, fue necesario montar un dispositivo para regular el paso de vehículos mientras que el turismo accidentado no se retiró del vial, aunque a esas horas había poca circulación por esta carretera interior de Sanxenxo y no planteó excesivos problemas.