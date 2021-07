El PBBI respalda a Abesadas en su reclamación para que se reúna de manera urgente la junta local de seguridad

La gravedad de la situación que en materia de seguridad se está registrando en el barrio residencial de Abesadas, en el casco urbano de Ribeira, con una paulatina y mayor preocupación vecinal, que ha derivado en la reclamación para que, de forma urgente, se celebre junta local de seguridad, ha encontrado un aliado político. Es el grupo municipal del Partido Barbanza Independiente (PBBI) el que ha presentado una iniciativa en el Concello para su debate en el próximo pleno para solicitar la convocatoria de forma urgente de dicho órgano.



El partido liderado por el aguiñense Vicente Mariño se hace eco de las quejas de los vecinos de dicho barrio, “especialmente por el desarrollo de actividades ilícitas y las molestias que causan algunos individuos, tal y como lo evidencian los graves sucesos registrados, como robos con fuerza y con violencia, así como las detenciones de algunos individuos acusados de varios delitos”. La última sustracción se registró el martes y fue la bicicleta de una niña que había en un garaje de la Rúa Xosé Ramón Fernández Barreiro, aunque su propietaria no la echó en falta hasta ayer y ya acudió a presentar la denuncia a la comisaría. El PBBI también señala que son muchos vecinos los que se han dirigido a sus representantes para transmitirles que les da mucho miedo salir de noche o a determinadas horas del día por las calles del barrio, y que “de poco o nada están sirviendo la realización de algunas patrullas esporádicas por parte de las fuerzas de seguridad”, precisó Mariño.



El PBBI entiende que Abesadas es una zona “con total abandono” y con falta de inversiones por parte del Ayuntamiento, y agrega que ese es el sentir generalizado de sus vecinos, que llegan a decir que “en esta ciudad parece que hay barrios de primera y de segunda”, indicó Vicente Mariño. El líder de esta formación independiente, que sostiene que ese lugar del casco urbano ribeirense merece todo el cuidado, al igual que otras zonas del municipio. Es por ello que solicita el arreglo de las aceras y su posterior limpieza, tanto de baldosas como de su entorno; que se pinte la señalización viaria en el asfalto, procediendo a la limpieza de las calles; que el Gobierno municipal informe de las calles de Abesadas que son susceptibles de un cambio de pavimento y aceras a la mayor brevedad, y que se revise todo el alumbrado, así como parques y zonas verdes para que puedan estar en perfectas condiciones. El PBBI sostiene que su pretensión es que los barrios, al igual que las parroquias de Ribeira, “sean lugares donde nuestros jóvenes y mayores puedan disfrutar de un entorno cuidado y de calidad de vida”. Por ello, De Bricio lamenta que el Ejecutivo local no haga nada para subsanar las deficiencias y carencias que presenta este barrio residencial, que no está muy alejado del consistorio.