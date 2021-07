Tebas prepara su propio negocio

Va a resultar que Rubiales y Tebas no tienen ideas tan diferentes sobre cómo sacar beneficio a la Liga. Al menos, los dos tienen claro que la pasta está en los derechos de emisión. Y al parecer, llegados a este punto no hay amigos y el jefe de LaLiga está dispuesto a quitarle a Movistar el monopolio del fútbol en España y ofrecerle a Amazon la posibilidad de emitir como mínimo tres jornadas. Si la cosa sale adelante ya sabemos quién gana y, sobre todo, quién pierde: los aficionados, que tienen que abonarse a dos plataformas si no quieren perderse los partidos. FOTO: Javier Tebas, presidente de LaLiga | efe