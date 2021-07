La tortuga “Nbego”, capturada en abril en Cariño regresa al mar

El Servizo de Garda Costas de la Consellería do Mar procedió ayer a la liberación de la tortuga marina bautizada como “Nbego” y capturada por accidente y quedó atrapada en las redes del “Nuevo Begoña”, con base en Cariño, el pasado 20 de abril. Su suelta se produce tras completar el animal su recuperación en las instalaciones de la Xunta y de la Coordinadora para el estudio de mamíferos (Cemma).



Según recuerdan desde el departamento autonómico, la rápida intervención tanto del patrón como de la tripulación del barco cariñés fue crucial en la supervivencia del ejemplar. “Tras recibir as primeiras recomendacións dos expertos, a tripulación fixo unha serie de exercicios co animal mentres aínda estaban a bordo e lograron que a tartaruga expulsara a auga que podía ter inspirado”, explican desde la Consellería de Medio Rural.



Ya en tierra, el equipo veterinario realizó las pertinentes pruebas diagnósticas que permitieron verificar que la tortuga –que en el momento del varamiento medía 33 centímetros y pesaba 2.200 gramos– no había sufrido consecuencias como resultado de su captura. Desde su ingreso en la UCI de tortugas marinas que el Cemma tiene instalada en Nigrán, el estado del animal fue muy bueno y de repente comenzó a alimentarse por si mismo.









Recuperación





En una segunda fase posterior de su recuperación, la tortuga marina fue trasladada al Instituto Gallego de Formación en Acuicultura (Igafa), dependiente de la Consellería do Mar y localizado en la Illa de Arousa, en el que recibió los cuidados del profesorado y alumnado del centro.



Desde la consellería señalan que este año en particular se está detectando una gran presencia de tortugas marinas en las costas gallegas pues son ya seis los ejemplares de tortuga común registrados desde el mes de enero, valores próximos al promedio anual de siete ejemplares que se registra desde 1990.