Antonio López no es Van Gogh

Cosas que, probablemente, no sean buena idea: hacerle notar a un policía su carencia en conocimiento de arte al no reconocer a uno de los más importantes pintores españoles cuando lo tiene delante. Seguro que los que rodeaban el viernes en la Puerta del Sol a Antonio López para tener el privilegio de verle trabajar en directo querían ayudarle cuando los municipales le pidieron los papeles, pero al interpelar a los agentes lo que consiguieron fue un “Yo no tengo que saber quién es, puede ser Van Gogh”. No, Antonio López es hiperrealista. Y, afortunadamente, sigue vivo. FOTO: Antonio López, pintando en la Puerta del SOl | efe