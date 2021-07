Pontón, en el BNG "más transversal de su historia", desea dar "una lección de humildad al PP" en las urnas

Un año después de las elecciones del 12 de julio que situaron al BNG como segunda fuerza política en Galicia, la portavoz nacional de la formación, Ana Pontón (Sarria, 1977), rechaza "revisar el pasado" y si la fecha de la cita con las urnas fue la idónea a la vista de la evolución de la pandemia.





La líder del Bloque mira hacia el "futuro" y, aunque en el mes de noviembre la formación frentista celebra su asamblea, los objetivos de Pontón, que proclama que el de hoy es "el BNG más transversal de su historia", se dirigen a 2024.





En una entrevista concedida a Europa Press, Pontón ha reconocido que "es muy difícil conseguir un gobierno que no sea plural", de más de una fuerza política. "Pero creo que el hecho de que seamos la fuerza de referencia en la oposición, nos sitúa con la responsabilidad y la capacidad de liderar el próximo gobierno de la Xunta", ha remarcado.





Preguntada si le motiva ganarle las elecciones a Feijóo, a quien ve "obsesionado" e incluso "furibundo" en su "ataque" hacia ella, Pontón reivindica que se presenta "a favor de los gallegos". "No me presento contra nadie. A mí lo que me gustaría es que tras las próximas elecciones, pudiésemos tener una presidenta del BNG; creo que sería la mejor manera de garantizar un futuro para este país. Y, bueno, también, a lo mejor, dar una lección de humildad al Partido Popular", ha manifestado y, finalmente, admitido.





La líder nacionalista, que promete "dejarse la piel" en hacer "una oposición contundente", rechaza equipar su liderazgo en el BNG, formación de la que ella destaca su "cohesión" actual, con la de Feijóo, que renueva este fin de semana la confianza al frente de los populares.





"Yo creo que soy la antítesis de lo que Feijóo puede representar desde el punto de vista político. El BNG es una organización democrática, el valor más importante que tenemos es nuestro funcionamiento asambleario, con una militancia que trabaja en todo el país y que al final es la que decide lo que pasa en el BNG. Yo estoy muy agradecida de la confianza a lo largo de estos cinco años he obtenido y del apoyo, pero esta es una organización colectiva y también creemos en liderazgos colectivos", ha contrapuesto.





De la asamblea de otoño, ha afirmado que el BNG está centrado en "un debate de ideas". "Para mí lo relevante es que tenemos que seguir ensanchado la base electoral del nacionalismo", ha fijado como objetivo Ana Pontón, que rechaza que en el Bloque haya una 'vieja guardia' política que le ponga deberes: "Yo no veo ninguna vieja guardia en el BNG; lo que veo es una organización unida, cohesionada, que trabaja, y donde hay muchas personas que a lo largo de estos años hicieron aportaciones relevantes, pero también entendieron que era el momento de que una nueva generación liderase el BNG. Agradezco esa confianza y el apoyo que he recibido en los últimos cinco años".





¿Y qué cambió en el BNG de 2020 frente al de 2010?, plantea Europa Press. "Es evidente que en el BNG hicimos una reflexión de país, de lo que estaba pasando y una lectura adecuada en este momento, con un cambio de liderazgo y una renovación generacional que vemos que reconectó con amplios sectores de la sociedad y que ven en nosotros una alternativa", ha contestado la líder nacionalista. Pontón ha asegurado el BNG "siempre fue muy claro a lo largo de los años sobre cuál es su posición" al respecto de la situación catalana y "lo que hicieron los gallegos en los procesos electorales fue, cada vez, dar más apoyo".





"De hecho, pasamos de seis diputados a 19 siendo muy claros al respecto de lo que opinamos sobre lo que está pasando en el Estado y de lo que está pasado en Cataluña", se ha reafirmado, al ser preguntada por si cree que en ese objetivo que se marca de lograr la Presidencia de la Xunta le puede pasar factura la cuestión catalana.





Para Pontón, el "final" a la crisis de Cataluña "es la democracia". "El reconocimiento de que hay una demanda que se está expresando de una manera reiterada y constante a la que los poderes públicos tienen que responder permitiendo decidir su futuro y no con represión y metiendo a sus dirigentes en la cárcel", ha expuesto.





Y a la cuestión de si en Galicia hay esa demanda, responde: "Yo creo que estamos en un momento muy diferente al que puede estar viviendo Cataluña y que el reto que tenemos por delante es poder fortalecer un nuevo estatus político para Galicia". "Tenemos una autonomía limitada, incumplida, porque llevamos 40 años de incumplimiento del Estatuto de los que se declaran pro autonomistas, incluso votando en contra de propuestas que traemos al Parlamento para que se complete nuestro autogobierno", ha remarcado, antes de concluir que "hay miles de gallegos que lo que quieren es una Galicia más fuerte, con capacidad de tomar decisiones sobre aquellos aspectos que nos importan".





Exige a Pedro Sánchez que cumpla

En clave de política estatal pasando en este momento". "Porque la decepción, lo que genera, es ver a un gobierno que no mueve un dedo para frenar la subida de la luz, que no derogó la contrarreforma laboral o que permite que siga una ley mordaza contra un derecho fundamental como es la libertad de expresión y manifestación", ha remarcado, antes de agregar que "tiene que cambiar el guion de la discriminación a Galicia, porque es decepcionante ver al PSOE y Podemos repitiendo la misma discriminación que practicaba el PP".





Así las cosas, la líder del BNG ha esperado que la crisis de gobierno "también signifique que en esta nueva etapa se va a cumplir el acuerdo de investidura con el BNG, porque no es un compromiso con una organización política, es un compromiso con Galicia". "Sánchez debe cumplir con su palabra", ha remachado Pontón, que ve "lamentable que lleve casi dos años haciendo esperar a los gallegos por una medida que tenía que estar ya publicada y ser efectiva", en relación a los peajes de la AP-9.





Polémica sobre la carne

Sin retirar la mirada del Gobierno y sobre el debate sobre el consumo de carne abierto a raíz de unas declaraciones del ministro Garzón, ha manifestado que "a veces, hay polémicas que se sacan un poco de punto, por así decirlo". "O esconden otro interés más político, que no tiene que ver con la salud", ha advertido.





Dicho esto, ha subrayado que el BNG apuesta por "carnes de calidad, kilómetro cero". "Somos un país que tiene una enorme capacidad para poder crear, para producir alimentos de calidad; es una cuestión de lógica, a veces hay campañas que se formulan mal y reconocerlo no pasa nada", ha remarcado Pontón, quien ha animado a los gallegos a "hacer un consumo de productos de aquí, tanto en el sector de la carne, como en el de la pesca, como en la producción vegetal y fruta".





Ana Pontón, que apuesta por las guarderías gratuitas y hacer llegar esta medida al "100 por cien" de los menores, lamenta que los fondos de recuperación procedentes de la Unión Europea, los Next Generation, "no estén descentralizados". "Tenemos claro que no van a ser la panacea, pero van a ser los únicos fondos que vamos a tener para la recuperación y ahora mismo discriminan a Galicia", ha analizado la dirigente nacionalista, que culpa al Gobierno gallego "de no querer afrontar este deate" y al "Gobierno central" por un diseño que, teme, acabará "llegando a cuatro o cinco multinacionales".





En la entrevista concedida a Europa Press, también ha calificado de "escándalo" la subida del precio de la luz, sobre la que exige actuar, y ha reclamado actuar en el mercado laboral para "equilibrar" las rentas del trabajo frente a las del capital.