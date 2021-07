Una reunión entre la Cofradía da Dorna y el Concello decidirá hoy los actos que se pueden celebrar

La pandemia derivada del coronavirus, sumada a la negativa evolución epidemiológica, está condicionando la vida de los ribeirenses y, en particular, la programación de actividades y festejos, y todavía puede hacerlo mucho más. Hace aproximadamente mes y medio que desde la Real e Ilustre Cofradía da Dorna se dio a conocer que este año no iba a haber “festa como tal”, pero que estaba trabajando en .una serie de eventos simbólicos para rendir tributo a su festividad, que el año pasado ya se tuvo que suspender por la misma causa.



A menos de una semana del día grande de la Dorna, está previsto que hoy tenga lugar una reunión entre responsables de dicho colectivo y del departamento municipal de Cultura para definir lo que se podrá hacer y lo que no, aunque ya se sabe que las más multitudinarias y que mayor expectación despiertan, como el desfile del Top Secret, la regata de embarcaciones, la bajada de las carrilanas, entre otras, no se van a poder programar debido a la pandemia.



Se sabe que a lo largo de esta semana se desarrollará un concurso de “enjalanamento” de casas, comercios y locales de hostelería para homenajear a la “festa máis rachada e non deixar decaer o ambiente dorneiro”, mientras que los días 23 y 24 de julio habrá la VII Ruta de Tapas “Estrella Mijelín” en los distintos establecimientos hosteleros y de restauración de la capital barbanzana, para la que ya se ha cerrado el plazo de inscripción. Un jurado se encargará de decidir cual de los participantes elabora las mejores tapas de la ciudad, llevándose un premio.



Las principales novedades que está previsto que se desarrollen en la jornada del 24 de julio, a expensas de las posibles modificaciones, añadidos o supresiones que se acuerden en la referida reunión, son el desfile del Facho Dorneiro a partir de las diez de la mañana, con salida en la zona de Coroso y llegada delante del edificio del distrito marítimo en el Malecón, tras pasar por la Avenida da Coruña, rotonda de Padín, Rúa Lepanto, Avenida Miguel Rodríguez Bautista y otros céntricos viales de la ciudad. En torno a las once y media de la mañana, está prevista la ceremonia de iniciación a cargo del Dúo Minúsculo en el mismo sitio que la llegada del facho, y donde se realizarán otros actos previstos, como el que ya anunció el Concello dentro de la Fiestra da Cultura de la actuación del grupo de rap Son da Rúa, aunque la hora inicialmente prevista de las 22.30 podría ser cambiada para las tres de la tarde, y pendiente de las decisiones que se adopten estará la programación de un concierto nocturno. En ambos caso, se realizarían en recintos acotados para controlar aforos y con la adopción de otras medidas de prevención y seguridad anticovid.



El examen de patrones será retransmitido vía streaming en horario vespertino desde un lugar que no se desvelará para evitar aglomeraciones. También habrá gaiteiros y charangas de 12.00 a 15.00, en la zona de la ruta de tapas, y de 17.00 a 19.30 horas, por el casco urbano. De igual modo, también está previsto que a partir de la medianoche tenga lugar un espectáculo de fuegos artificiales.