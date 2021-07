Los bancos no entienden de patrias

Qué estará pasando en Cataluña para que no haya ni un solo banco que esté dispuesto a avalar las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a los 34 ex altos cargos de la Generalitat. Es cierto que la cantidad no es nada despreciable. No todo el mundo puede acudir a una oficina bancaria y pedir que le avalen casi cinco millones y medio de euros. Pero también es verdad que estamos hablando de una administración pública, con lo que la seriedad se le tendría que presuponer. Ahora, la Generalitat está buscando a la desesperada alguna entidad extrajera que sí se arriesgue, pero ya se sabe que los bancos, para esto del dinero, son bastante cobardes y, además, no entienden de patrias, así que ya veremos si lo consiguen o tienen que tirar de ahorrillos y suscripciones populares para poder cubrir la cantidad que se gastaron de modo ilegal cuando mandaban.