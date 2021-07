Sanxenxo sumó 234 positivos en solo una semana y O Salnés se acerca a los mil casos

La comarca de O Salnés se aproxima a los mil contagiados por coronavirus. Así lo reflejan los datos oficiales que el Sergas facilita a los concellos y que colocan a la comarca arousana como uno de los puntos calientes de esta quinta ola del covid-19 en toda Galicia. El Comité Clínico que asesora a la Xunta de Galicia se reunía ayer por la tarde para analizar la situación y decidir si se procede al aumento de restricciones a diferentes niveles. Las decisiones las dará a conocer hoy mismo y a primera hora de la mañana el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en una comparecencia ante los medios.





En O Salnés, con los contagios en escalada en prácticamente todos los concellos, todos los ojos miran a Sanxenxo. Y es que ayer la localidad turística por excelencia de las Rías Baixas volvía a batir otro récord de contagios. Un total de 285 y con 36 nuevos registrados en las últimas 24 horas. La progresión de la pandemia en la localidad ha sido tremenda, dado que en solo una semana han sumado 234 contagios pasando de una incidencia aceptable a una que está muy por encima de los parámetros previstos en el nivel máximo de restricciones. De momento sigue en el nivel medio con el ocio nocturno abierto y la hostelería habilitada en interior y en terraza. Hoy esa situación podría cambiar. De no hacerlo concellos como Vilanova y Cambados ya anunciaron que emprenderán las medidas que consideren oportunas. El edil de Sanidade de la capital del albariño, Tino Cordal, advertía ayer que deben “rematar os favoritismos con Sanxenxo e a discriminación entre concellos”. La localidad tiene 151 positivos, 9 más que la jornada anterior, de ahí que el teniente de alcalde entienda que el problema no está en la hostelería porque “levamos máis dunha semana pechados e os casos non baixan”. Por su parte en Vilanova ayer los casos subían hasta los 74. A la localidad vilanovesa la supera ya O Grove, con 77 positivos y con una progresión al alza preocupante. Los feriantes de las atracciones del Carmen desmontaban ayer todo ante la previsión de que haya medidas muy duras para la localidad. “Estamos moi agradecidos ao Concello e á comisión por darnos a oportunidade porque levabamos case dous anos parados. Demostramos que todo se fixo con seguridade”, explicaba uno de los feriantes ayer. Delicada es también la situación de Meaño, que llega a los 49 casos. En Ribadumia son 24 y en A Illa 36, mientras que en Meis suben a 29. En Vilagarcía también siguen en alza y llegan a los 230.





La vacunación continúa en la jornada de hoy con 2.700 convocados en Pontevedra y 1.070 en Fexdega para recibir Pfizer o Janssen.