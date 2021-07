Los alcaldes asumen con resignación las medidas y protestan por la falta de medios

Ningún alcalde de O Salnés y de O Barbanza se sorprendía ayer de las medidas anunciadas por Núñez Feijóo tras la reunión del Comité Clínico del martes. Todos, sin excepción, asumen las restricciones con resignación conscientes de que Arousa es una de las zonas de Galicia más caliente en cuanto a contagios. El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, hablaba muy brevemente del paso a nivel máximo de su localidad. “O crecemento foi explosivo e temos que esforzarnos para reverter a situación. Valoramos positivamente que se permita o acceso a interior sempre que se acredite estar libre de covid”, manifestó.





Por su parte Fátima Abal y Tino Cordal aplaudieron también el hecho de que se permita la apertura en interior de los bares, teniendo en cuenta que Cambados lleva más de una semana en nivel alto y con solo terraza en los bares. “Non pensamos ter estas cifras nin nos peores pesadelos e imos ver como inflúe o das reunións na semana grande do Albariño”, apuntó Cordal. Fue él el que hizo referencia a la “incongruencia da Xunta que saca agora un nivel máximo con cousas que non se poden facer ata o sábado no alto”.





La preocupación sobre el control de las medidas con los medios con los que cuenta cada concello la expresó el alcalde de O Grove, José Antonio Cacabelos. “Tenemos 12 policías activos y 8 auxiliares y no tenemos capacidad para controlar todas estas medidas”, indicó. El meco advirtió del mazazo económico que la situación pandémica está suponiendo para la localidad. “Si en agosto no mejoramos el invierno va a ser crítico”, ratificó.





Sobre la falta de medios también habló el alcalde de A Pobra, Xosé Lois Piñeiro, que se mostró preocupado. “É unha carga importantísima para a policía local que se vai notar nos orzamentos” apuntó. El pobrense mostró preocupación respecto a las PCR para bares de que “non virán aquí, pero poden ir a Rianxo, donde non a piden”. El de Boiro, José Ramón Romero, aseguró que esán preocupados por la hostelería y el comercio y reconoció el subidón de contagios en apenas 24 horas. Desde Vilagarcía Alberto Varela lamentó que no se escuchara a los alcaldes para tomar decisiones y aseguró que la mayoría de la hostelería ve con alivio el poder abrir en interior.