Sanxenxo y O Grove, los concellos que más suben en contagios en O Salnés

Ni un ligero respiro da la quinta ola de la pandemia del coronavirus a la comarca de O Salnés. Mañana entran en vigor las medidas más duras con las que la Xunta de Galicia busca aplanar una curva que no para de subir. Y es que solo en la comarca de O Salnés hay registrados un total de 1.139 casos positivos por covid 19, lo que supone 103 más que la jornada anterior. Los concellos que más suben, con bastante diferencia, son Sanxenxo y O Grove. En el municipio meco la situación epidemiológica ha pasado de tener solo tres positivos a principios del mes de julio a contar, según los últimos registros oficiales, con 117, 23 más que el día anterior. El municipio pasará de estar en nivel básico al máximo mañana mismo ante la elevada incidencia del virus en su población. En Sanxenxo la situación en cuanto a aforos y hostelería apenas variará. Tiene 332 casos activos (27 más que en la jornada anterior). Eso sí, el ocio nocturno cerrará y como en prácticamente media Ría de Arousa, será necesario acreditar estar libre de virus para acceder a dentro de los bares.





Ayer el Concello comunicaba el positivo de una de las monitoras del Plan Concilia, por lo que las autoridades sanitarias se han visto obligados a confinar a 16 niños.





Además Sanxenxo también ha decidido que hoy y mañana no haya servicio de Socorrismo en ninguna de sus playas, dado que las condiciones meteorológicas que se esperan son malas. De esta forma los socorristas podrán descansar, dado que hay 22 confinados de un total de 80, también a consecuencia del covid.





En Vilagarcía los contagios también continúan subiendo y se colocan en 264 (18 más). En el cribado realizado el miércoles en Fexdega se hizo test a 670 personas y hubo 7 positivos. La tendencia al alza también parece imparable en Vilanova, con 82 casos y en Meaño, que sube a 58. En Cambados suman 15 casos más y se colocan ya en 177, mientras que el ligero respiro que parecía haber tenido A Illa en días pasados queda en nada, dado que suben a 43 casos. En Meis se colocan en 33 positivos, al igual que Ribadumia. La situación en O Barbanza también continúa subiendo. Según los datos oficiales los positivos detectados los últimos 14 días son 215 en Boiro; 33 en Rianxo; 152 en Ribeira y 85 en A Pobra.





En el global del área sanitaria Pontevedra-O Salnés los casos activos por coronavirus son ya 2.485, según el último parte del Sergas. De ellos 15 están hospitalizados en planta -uno de ellos en el Hospital do Salnés- y otros 5 están en la Unidad de Críticos del Hospital de Montecelo, en Pontevedra.





“Os hostaleiros non somos policías, non podemos estar a todo”



Tomarse un café, una caña o comer en el interior de un bar o restaurante será algo que habrá que premeditar muy mucho en diez concellos de la Ría de Arousa. Al menos no podrá ser algo inesperado para aquellos que no hayan pasado el covid o que no tengan la doble pauta de vacunación. Según las últimas normas de la Xunta los hosteleros de Sanxenxo, Cambados, A Pobra, Boiro, Meaño, O Grove, A Illa, Vilagarcía, Vilanova y Ribeira tienen que pedir acreditación de vacuna, de haber pasado la enfermedad o prueba PCR o antígenos si quieren que el interior de sus negocios funcione con relativa normalidad. La medida, aunque a muchos no les ha pillado por sorpresa, es recibida con reservas en los negocios de la capital arousana que llevan dos semanas con atención solo en terraza. Desde La Malquerida, Richar Santamaría, expone que “o que non podemos é enfrontarnos a cada cliente por esta medida”. Asegura que “intentaremos cumprir, como o fixemos sempre con outras cuestións, pero é algo moi complicado”. Y es que algunos hosteleros incluso dudan de que sea legal pedir a la clientela que le enseñe un certificado que demuestre que ha pasado la enfermedad, dado que entienden que son datos confidenciales. “Parece que con estas medidas nos alivian, porque nos permiten abrir en interior, pero é como se te levan afogando durante tempo e che afloxan un pouco a corda. É a mesma cousa”. Insiste Santamaría en que “volvemos a repetir que se criminalizou á hostelería cando se demostrou que os contaxios non eran aquí”. Una teoría que comparte Julián García, de La Parra de Julián. Lamenta que “tengamos que pagar justos por pecadores” y que se “criminalice a la hostelería”. Añade que “ata certo punto podo entender o do certificado de vacinación, pero o da PCR é unha auténtica tontería e non controla nada”. De hecho señala que “se puso el código QR en la puerta como se nos ordenó en su día con un control voluntario y no lo usa nadie”.





Alivio sienten en cierto modo desde el Xuntanza incidiendo en que “nunha temporada como é o verán poder abrir agradécese”. Allí han puesto un tiempo límite tanto para consumo de bebidas como para comidas. “Agora temos que pedir PCR e facer un pouco de policía. Cumprimos con todo. Está ben, pero complíasenos o traballo”.