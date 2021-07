El paseo a Vilaxoán sufre ya los primeros desperfectos un mes después de ser inaugurado

Primeros desperfectos detectados en el paseo marítimo hasta Vilaxoán en menos de un mes desde su inauguración. Algunas de las zonas de la barandilla están rotas y levantadas y eso ha llevado a tener que precintar los lugares exactos para que acercase no suponga un peligro para nadie. La denuncia sobre el estado de esta obra la hizo ayer públicamente Podemos-Marea da Vila. Su portavoz, María de la O Fernández, entiende que “os elementos escollidos non parecían os máis axeitados para un paseo á beira do mar, pero ademais dá a impresión de que o trtamento e a suxeción das pezas é bastante pobre”. De hecho hacen referencia a que algunas partes de la barandilla parecen no haber llevado todo el tratamiento y que las piezas solo tienen sujeción a través de un tornillo cuando hay hueco para dos. “Cun segundo parafuso a suxeción sería maior, pero moito nos tememos que as condicións da zona do paseo, exposto aos elementos meteorolóxicos e coa proximidade ao mar, non fan recomendable o uso de madeira, e máis cando non está tratada da madeira máis óptima”, incide María de la O Fernández.





Desde Podemos entienden que a la hora de abordar una obra del calibre del paseo marítimo hasta Vilaxoán es necesaria “unha maior planificación e consideración do medio sobre o que se actúa á hora de proxectar as obras, porque iso supón un custe extra de mantemento, cando non unha futura sustitución”.

La formación de la oposición cree que el equipo socialista de Alberto Varela ha pensado más en los criterios estéticos que en la funcionalidad para “ao final, que as consecuencias as pague a veciñanza”.





El paseo marítimo hasta Vilaxoán se inauguró a finales del mes de junio después de una importante inversión realizada tanto en la obra en si como para el mobiliario que conforman el proyecto que busca darle una nueva imagen a la fachada marítima.