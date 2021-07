Primero fue Feijóo y ahora es Díaz Ayuso. La verdad es que los presidentes autonómicos, al menos los del PP –los socialistas si hablan se quedan fuera de la foto–, no están nada contentos con la Conferencia de Presidentes que ha convocado Pedro Sánchez. Y es que el titular del Ejecutivo ha decidido saltarse a la torera todos y cada uno de los trámites para organizar este tipo de encuentros, de ahí que Feijóo haya asegurado que no se trata de una Conferencia de Presidentes, sino de un encuentro con Sánchez. No hay programa de los asuntos a tocar, se ha convocado con nueve días de antelación y no con los veinte que fija el reglamento y, además, no ha habido las reuniones preparatorias entre los ministros y los consejeros autonómicos. Ayuso amenaza con no volver, veremos lo que hace Feijóo.