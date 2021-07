Los ingresos por covid sufren un repunte en el área sanitaria de O Salnés

Las hospitalizaciones a causa del coronavirus han experimentado un repunte en las últimas horas en el área sanitaria de Pontevedra-O Sanés, según los últimos datos oficiales facilitados por el Sergas. Hay 30 pacientes covid ingresados en planta -10 más que en la jornada anterior- y cuatro de ellos están en el Hospital do Salnés. La Consellería de Sanidade confirmaba ayer que se han derivado pacientes de Montecelo al centro vilagarciano, pero que es solo una cuestión “puntual”. A mayores en la Unidad de Críticos hay 5 pacientes ingresados. En todo caso son ya 2.615 los casos activos por coronavirus en toda el área sanitaria y la mayoría tienen síntomas leves y se recuperan en sus domicilios. Son 130 casos más que el día anterior y, de ellos, 57 son de pacientes de O Salnés. Y es que la situación epidemiológica en la comarca no parece que vaya a mejor. Los casos en todos los concellos continúan subiendo, sin excepción. Sanxenxo sumaba ayer 23 nuevos positivos y se coloca ya en los 355. En el caso de Vilagarcía hubo cinco contagios más y hay en total 269. Cambados también sigue al alza y tiene 181 personas contagiadas, mientras que en Vilanova hay 86. O Grove sigue en una situación preocupante y al sumar 13 casos en la última jornada se coloca en los 130 positivos. Su alcalde, José Antonio Cacabelos, confirmaba que la mayoría son personas de menos de 30 años de edad. Además mostraba su satisfacción por la respuesta de la ciudadanía meca a la jornada de autocita para el cribado del lunes. “Xa hai 600 anotados, o que supón un dato excelente”, explica el regidor. En Meis la situación también continúa delicada y tienen 35 positivos. Sube también Ribadumia, aunque ligeramente, y se coloca en 34 casos. En Meaño el ascenso tampoco parece encontrar techo y hay 62 personas contagiadas. En A Illa son 44 en total los casos activos por coronavirus. En el margen norte de la Ría de Arousa los dos concellos con restricciones máximas -Boiro y Ribeira- también siguen subiendo y registran 219 y 83 positivos en los últimos 14 días.





Hoy mismo entran en vigor las nuevas restriciones más duras que afectarán a un total de 10 concellos que tendrán el ocio nocturno cerrado y en los que será obligatoria una prueba PCR o de antígenos, haber pasado el covid o pauta completa de vacunación para entrar al interior de los bares. Será en Sanxenxo, Cambados, A Pobra, Boiro, Meaño, O Grove, Vilagarcía, A Illa, Vilanova y Ribeira.





Por otra parte el sindicato UGT se unía a las críticas emitidas estos últimos días por formaciones políticas y personal sanitario respecto a la situación del centro de salud de Baltar. “As avalanchas dos cidadáns con doenzas compatibles co covid son continuas e a dotación de persoal sanitario a punto de estalar”, insisten desde UGT en referencia a la atención primaria.





El socialista Julio Torrado pedirá en O Hórreo una línea de ayudas para el ocio nocturno de Arousa



El diputado socialista en el Parlamento de Galicia, Julio Torrado, ha presentado por Rexistro una proposición en la que pide a la Xunta de Galicia que habilite una línea de ayudas para el sector del ocio nocturno en Arousa, una de las zonas más afectadas por las restricciones de esta quinta ola del coronavirus. El vilagarciano entiende que, si el ocio nocturno está cerrado, debe haber ayudas que favorezcan que la actividad no vaya a desaparecer en un futuro. Torrado incide en que en la zona de O Salnés son alrededor de 200 los locales que cuentan con licencia de ocio nocturno y que ahora, con las restricciones planteadas para el nivel máximo y alto, se ven obligados a cerrar. El socialista destaca que “tamén valorariamos unha segunda vía, que sería a de negociar co sector -e non impoñer- condicións de apertura adaptadas á realidade actual”. Y es que Torrado tiene claro que “nesta comarca estase a seguir o manual de 2020 para o verán do 2021 no que mudaron os costumes”. De hecho está de acuerdo con lo que muchos alcaldes han venido repitiendo en las últimas semanas, que se está “criminalizando un sector, cando os que se contaxian non son os locais, senón as persoas”. El vilagarciano cree que la Xunta “debe entender que esta comarca se ve afectada pola chegada masiva de turistas”. Eso sí, habló abiertamente del tema de moda en las últimas semanas en O Salnés. “Houbo un trato de favor non aceptable con Sanxenxo. Foi inexplicable e incongruente e responde unicamente a unha decisión política e non científica”, replica.





También criticó Torrado que “se estea a criminalizar a unha xeración, o que resulta ser unha tendencia

moi perigosa”.





El socialista reconoció que “temos un problema, pero non estamos igual que hai 6 meses” y defendió el ritmo de vacunación en España.