A Policía Local ribeirense consegue frustrar os destrozos que sospeita querían ocasionar dous individuos

En resposta ao chamamento dos veciños de Bandourrío fronte á impunidade dos actos vandálicos, a Policía Local de Ribeira desenvolveu na madrugada de onte un maior control nese barrio por indicacións da súa xefatura. Froito desa vixilancia, os axentes municipais lograron frustar os posibles estragos e desperfectos que sospeitan que pretendían ocasionar dous individuos de pelo moreno aos que non puideron recoñecer nin identificar pero que, polos rasgos que puideron apreciar neles, podería tratarse dos mesmos que hai unha semana envolveron en cinta de carrocero varios coches, aos que pincharon rodas e romperon retrovisores nese mesmo barrio.





Os policías locais observaron a ese dous mozos que estuveron tirando sillas de plástico estaban apiladas tras ser desmontadas as terrazas de varios locais hostaleiros no entorno da Praza de Pontevedra, e logo fixeron o propio no entorno do consistorio. Esa vixilancia fixo que se esconderan, incluso nun domicilio, pero se conseguiu que non causasen danos. Previamente, os axentes municipais estiveron polos negocios hostaleiros informándo aos seus responsables das novas medidas anticovida que entraron en vigor. Logo, xunto coa Policía Nacional disolveron aglomeracións na Praza de Pontevedra e pouco despois na Praza do Concello. Neste último lugar, denunciaron por falta de respeto á autoridade a dous homes duns 40 anos que estaban xuntos sen ser convivintes, e que expresaron as súas discrepacias coas normas.