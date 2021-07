El Quiosco de Down Experience: vuelven los bocatas de calamares a la Plaza de Orense

Muchos coruñeses todavía recuerdan los míticos bocatas de calamares de la Plaza de Orense, que durante un tiempo se servían de madrugada los fines de semana. Posteriormente el palacete municipal se convirtió en punto de venta de entradas, y a principios de este verano fue recuperado como local de hotelería por la asociación Down Coruña.

El Quiosco de Down Experience es un proyecto de inclusión laboral pionero en Galicia: en la cafetería trabajan 16 personas, de las cuales 12 son personas con discapacidad intelectual. Desde su apertura han servido sobre todo bocatas de calamares, pero también bocadillos de tortilla y bocadillos y pulgas de paleta ibérica. El servicio de cafetería se completa con helados, bebidas y cafés de llegados de Etiopía, Costa Rica y México. También están preparando otras novedades, tanto para consumir en el local como en versión take away.









El balance del primer mes tras la apertura es muy positivo, según explica el director ejecutivo de Down Experience, Manuel Rego Vecino: "Durante este primer mes de vida hemos podido comprobar las ganas que la ciudad tenía de que este espacio volviese a abrir sus puertas; en este caso, sus ventanas, que son nuestro espacio de atención al público. Hemos recibido el cariño de la ciudadanía coruñesa, que ha acogido con los brazos abiertos nuestra propuesta de hostelería inclusiva. Pero, sobre todo, estamos demostrando lo que buscábamos en esencia: El Quiosco de Down Experience es una empresa viable, como cualquier otra del sector hostelero", concluye.