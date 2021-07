La Nocturna vuelve pero no tendrá salida masiva ni niños

Tras el paréntesis obligado el año pasado por el covid-19, la Nocturna de Vilagarcía regresa este sábado 31 con su XVII edición y algún que otro cambio motivado por la pandemia.



Según explicó ayer Miro Serén, concejal de Deportes, y el director deportivo de la prueba, durante su presentación, este año se han eliminado las categorías infantiles y solo se celebrará la competición sénior. Por otro lado, la salida no será masiva, sino que se hará por grupos de 9 atletas, más como una contrarreloj que como una carrera al uso.



Así, habrá cinco categorías: Sub20 y sub23 para nacidos entre 2003 y 1999; sénior (1998-1985), y tres categorías máster: La a, para nacidos entre 1984 y 1977; la b (1976-1966), y c (1966 y anteriores). La salida de los grupos de 9 atletas se dará cada 20 segundos, de manera que cuando los primeros que salgan pasen por meta, ya todos hayan salido, evitando así que concurran atletas saliendo con los que están participando.



Además, durante los primeros 50 metros, no estará permitido adelantar, y los deportista han sido ordenados según el tiempo que les lleva completar los 10 kilómetros, de manera que los que tardan más serán los primeros en tomar la salida. El número de participantes también está limitado a 200, cifra que se alcanzó en los primeros días en los que estuvo abierta la inscripción.



El circuito será el de todos los años: Avenida de la Marina, Rivero de Aguilar, peirao comercial, Valle-Inclán, García de Caamaño, Alexandre Bóveda, Elpidio Villaverde y Avenida de la Marina. El corte de tráfico se producirá a las 21:15, si bien el tramo de la Avenida de la Marina se inhabilitará desde las 18:00.



Se entregará una medalla conmemorativa y una camiseta a todos los participantes, además de trofeo a los tres primeros de cada categoría.



Se espera que a las 23:15 la carrera haya finalizado y el público puede acudir, respetando la distancia de seguridad.