Faxilde demanda el acceso a un solar público y Ravella dice que ya se puede

Una situación enquistada desde 2012 regresó ahora al Pleno de Vilagarcía. Los vecinos de Faxilde reclaman al Concello poder acceder a una parcela de propiedad pública, ya que consideran que el uso vecinal no está garantizado.



La encargada de abordar esta cuestión en el Pleno fue la concejala de Urbanismo, Paola María, ya que aunque la comparecencia estaba pedida para Lino Mouriño (edil de Obras e Servizos), este se encuentra de baja.



María Mochales dedicó buena parte de su intervención a echar por tierra la documentación aportada por los vecinos sobre otra cuestión que no era la que estaba ayer en debate y que se refiere a la titularidad pública o privada del resto de parcelas colindantes.



En cuanto a los terrenos que son titularidad del Concello, desde el ejecutivo local lo cifran en 166 metros cuadrados, mientras que la asociación de vecinos habla de una superficie algo mayor de 252 metros cuadrados.



Diferente es también la opinión de ambas partes sobre si dicha parcela se encuentra habilitada para disfrute público o no. Los vecinos consideran que no, el Concello dice que sí.



El colectivo pide también que se retiren unas piedras que delimitan una parcela municipal. En este sentido, desde Ravella señalan que se pusieron ahí para delimitar la superficie cedida por un particular, y ahora pública, de otra parcela que es privada. En este sentido, los vecinos replican que por ahí siempre pasó un camino y que si no no se podría acceder a las viviendas. El edil Juan Fajardo, que ayer se estrenó en el Pleno como portavoz municipal, también preguntó a este respecto si “cada vez que haxa un convenio cun particular o Concello vai pechar a parcela”.



La comparecencia fue solicitada por todos los grupos de la oposición y la asociación de vecinos se concentró delante de Ravella unos minutos antes del Pleno.



El alcalde, Alberto Varela, incidió a este respecto que el asunto se arrastra desde 2012, cuando se hizo un informe topográfico, y que podría solicitarse otro pero “podería ser peor” para el Concello. Asimismo el regidor insistió en que “estos asuntos soen acabar nos xulgados”.





Rehabilitación del hórreo





El Pleno también aprobó un cambio de crédito para destinar, dentro de la Edusi, fondos europeos a la rehabilitación del hórreo de A Xunqueira, por 700.000 euros. La edil de Podemos, María de la O Fernández, reprochó la falta de información sobre la ejecución de este programa, las obras qué se hicieron y las que no; a lo que la portavoz del gobierno, Tania García, respondió que se trata de una “xestión complexa” y aplaudió la gestión de la edil de Urbanismo. Fajardo le reprochó el autoaplauso e incidió en que solo el 20 por ciento del programa está ejecutado. El gobierno sacó adelante un préstamo de 3,5 millones para inversiones. David Oliveira, de Ciudadanos, puso en duda que todas las obras fuesen necesarias, Fernández pidió “sentidiño” y Ana Granja, de PP, hizo hincapié en el incremento de la deuda viva.