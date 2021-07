Disuelven un botellón con un centenar de jóvenes en el Albariño de Cambados

La Guardia Civil y la Policía Local de Cambados tuvieron que disolver la pasada noche a un centenar de jóvenes que estaban celebrando un botellón en la vía pública de Cambados, una práctica prohibida debido a las normas anticovid. La actuación forma parte de los controles especiales realizados desde el martes por las fuerzas de seguridad para controlar la Festa do Albariño, aunque este año no hay casetas de degustación, precisamente para evitar aglomeraciones en las calles, y el habitual programa cargado de actividades ha quedado reducio a conciertos con aforo.





En el marco de estos controles también se ha intervenido en alguna fiesta privada en domicilios por ruidos y se han interpuesto algunas denuncias y propuestas de sanción por alcoholemias positivas, algún establecimiento que no cumplió el horario de cierre, reuniones que superaban el número de personas no convivientes, beber en la calle o por no usar la mascarilla o no guardar la distancia de seguridad sanitaria.