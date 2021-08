Lo que el virus nos hace a largo plazo

Uno de los peores efectos secundarios de las vacunas, mucho más peligroso que la fiebre y el cansancio, es el de creer que el virus ya no puede hacernos nada. Que da igual que nos contagiemos porque ni nos vamos a enterar de lo que es pasar la enfermedad. Será por nuestra tendencia a no pensar en el largo plazo, algunos por pura inconsciencia y otros para no vivir en permanente angustia. La cuestión es que cada vez se van conociendo más datos sobre el impacto del bicho en nuestro organismo y parece ser que una de las relaciones confirmadas es la que afecta a ciertas cuestiones cognitivas. Pérdidas de memoria, problemas de lenguaje e incluso la aceleración de los síntomas del alzheimer. En diez años podemos ser una sociedad enferma que no tenga quién se haga cargo de ella. Igual por eso a algunos solo les interesa pasárselo bien con o sin pandemia. Que les quiten lo bailao. FOTO: imágenes de enfermos de alzheimer | aec

a