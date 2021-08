Sanxenxo redactará un proyecto para soterrar el tráfico rodado en Silgar y humanizar el paseo

El Concello de Sanxenxo planea crear un paso subterráneo para los vehículos con el objetivo de humanizar el paseo de la playa de Silgar. Este proyecto se contempla en la línea de subvenciones aprobadas que la Diputación de Pontevedra dio ayer a conocer dentro de su plan Ágora 2021 cuyo objetivo es recuperar los espacios públicos para las personas.



Entre las ayudas recogidas se encuentra la concedida al Concello de Sanxenxo para la “redacción do proxecto do soterramento do tráfico rodado para a humanización da plataforma superior do paseo da praia de Silgar” con un importe de 50.000 euros dentro de la línea Eixo 1.



El diputado de Mobilidade e Espazo Público Uxío Benítez, acompañado de la presidenta provincial Carmela Silva, anunciaron ayer que la Xunta de Gobierno aprobará este viernes ayudas a 39 concellos de la provincia por valor de 2,2 millones de euros para ejecutar proyectos y obras que permitirán incrementar de forma notoria el espacio peatonal existente en las villas y transformar la provincia siguiendo un modelo de “calidade urbana”.



A mayores, en la comarca de O Salnés también se concedieron otras ayudas del Eixo 1 -redacción de proyectos-, con otros 50.000 euros al Concello de O Grove para la humanización de la rúa Alexandre Bóveda, al Concello de Meis para la humanización del entorno del CPI de Mosteiro, Capela de Mosteiro y las conexiones con la Praza de España, y al Concello de Meaño para el acceso desde Ponte Dena a la costa.



Ya en el Eixo 2 -ejecución de obras-, se aprobaron 100.000 euros (lo máximo) para la humanización de la rúa Arzobispo Lago de Vilagarcía; y en Ribadumia, la mejora del entorno de los dos centros escolares e deportivos de Barrantes.



Con las subvenciones de Ágora 2021 en O Salnés, en total se recuperan unos 18.000 metros cuadrados para las personas, la cifra más alta de las comarcas de la provincia, destaca el gobierno provincial.