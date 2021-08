Ribeira será pionera en el nuevo modelo pospandemia de residencias públicas en Galicia

Ribeira acogerá la primera residencia pública del nuevo modelo de cuidados que se implantará en Galicia en la era pospandemia, y que estará más centrados en la persona. Se trata de un proyecto piloto del que el presidente de la Xunta avanzó ayer algunos detalles durante la visita que, concretamente, realizó a la capital barbanzana. Alberto Núñez Feijóo indicó que se trata de una decisión que, junto con la conselleira de Política Social, la ribeirense Fabiola García, se la comentó hace días al alcalde, Manuel Ruiz, “para acreditar que o rural pode ser fonte de inspiración e ser pioneiro, non só no mellor museo do gravado de Galicia e dos de España, senón nas políticas sociais”.



Núñez Feijóo añadió que, por ello, su gobierno tiene un compromiso explícito con el rural, porque ahí “vive a maioría dos maiores que pasaron as penurias da pandemia, algúns deles lamentablemente que perdemos para sempre”. El presidente autonómico indicó que espera que muy pronto se pueda licitar el proyecto constructivo de esa nueva residencia pública de Ribeira y que en 2022 se inicien las obras. Respecto a la elección de Ribeira puntualizó que “é unha vila importante de Galicia”. De hecho, fue en la visita que realizó a las instalaciones del Museo de Artes do Gravado, donde anunció que ese nuevo geriátrico supondrá una inversión de diez millones de euros, financiados con fondos europeos, que se pondrá en marcha cuando los tengan confirmados, que contará con un máximo de 100 plazas, con muchas habitaciones individuales que darán mayor intimidad y estarán equipadas con baños adaptados, y habrá circuitos de entradas y salidas distintos. Aunque no se adelantó la ubicación de la residencia que se construirá en la capital de O Barbanza, el presidente autonómico desveló que o centro de Ribeira, por tanto, será pioneiro no novo modelo arquitectónico” de ese servicio..



Feijóo precisó que en ese nuevo modelo de residencias públicas del futuro serán “máis acolledoras, máis funcionais, con capacidade para sentirse nun fogar, moito máis accesibles, máis coordinadas entre os ámbitos social a sanitario e cun modelo arquitectónico máis acaído cara as persoas”. El presidente autonómico indicó que llevan varios meses trabajando en ese modelo con un conjunto de médicos, geriatras, microbiólogos, medios de Atención Primaria, personal de Enfermería y otro especializado en cuidados y arquitectos para diseñar ese nuevo modelo, que presentarán tras el verano.



Alberto Núñez Feijóo, acompañado de la referida Fabiola García, señaló que tres serán los pilares básicos del nuevo modelo de residencias: mucha más tecnología para ponerla al servicio de la calidad de vida de los usuarios, más coordinación entre los ámbitos social y sanitario y explorar una serie de medidas estructurales y arquitectónicas para optimizar los servicios de atención y que faciliten la accesibilidad y convivencia dentro de la residencia.