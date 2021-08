La corporación local de Ribeira deja asignaturas en suspenso hasta septiembre

“Se non abreviamos nas mocións, van a quedar para setembro”. Con estas palabras se dirigió el alcalde ribeirense, Manuel Ruiz, al resto de los miembros de la corporación instantes antes de hacer el habitual descanso de media hora durante la celebración de las sesiones plenarias. Y eso fue lo que pasó, pese a que se convocó un pleno “escoba” para tratar y zanjar todas las propuestas pendientes, el actual ciclo de sesiones se cerró sin estar al día y con cuatro mociones en suspenso, aunque este último sería un calificativo más apropiado para los concejales por no ser capaces de aprobar antes de la vacaciones de verano, como le sucede a los estudiantes, a los malos estudiantes.



En el tintero se quedaron, ya para su debate y aprobación en el pleno ordinario de septiembre, las proposiciones del PBBI sobre una conexión de transporte público con la playa de O Vilar y sobre mejoras en Abesadas, otra de SumaRibeira sobre equilibrio presupuestario entre mantenimiento y realización de nuevas infraestructuras, y una del PSOE sobre arreglo de rampas de atraque. Pese a ello, antes de que diera la medianoche se pudo tratar un asunto de gran transcendencia para la comunidad educativa del colegio plurilingüe de Palmeira. Fue a través de dos mociones, una del PBBI y otra del BNG que, pese a tratar del mismo asunto, se debatieron y votaron por separado.



Ambas salieron adelante, pero con algunas diferencia en el voto, pues la defendida por Vicente Mariño fue aprobada con los votos favorables de los ediles de su partido y los del BNG, del PSOE y SR, mientras que los nueve representantes del PP votaron en contra. Los populares estaban de acuerdo con los dos primeros puntos, en los que se solicitaba que no se recorten las partidas presupuestarias en la protección frente a la Covid-19 en todo el sector educativo del municipio y que el pleno instase a la Consellería de Educación para que no suprima ningún aula del CEIPP de Palmeira. Sin embargo, le pidieron el voto por puntos o la retirada del tercer punto, en el que se pedía instar a los partidos de la corporación municipal firmen un apoyo a dicho colegio “ante el atropello” que se está produciendo por parte del departamento que dirige Román Rodríguez. El alcalde manifestó que no se estaba ante ningún atropello, pues se trataba de una medida que se aplica en todos los centros educativos por igual, pero no convenció a Mariño de Bricio.









Unanimidad





La unanimidad en la votación se la llevó la propuesta defendida sobre ese mismo asunto por el frentista Luis Pérez Barral. El BNG consiguió que se aprobase que el Concello de Ribeira inste a la Consellería de Educación a mantener un mínimo de cuatro unidades en Infantil en el colegio palmeirense, así como a abrir un diálogo con la comunidad escolar, en especial con su dirección y la ANPA, y que la corporación municipal manifieste su compromiso con la enseñanza pública y apoyo a las reivindicaciones de la comunidad escolar de Palmeira.



También obtuvo el respaldo mayoritario de la corporación municipal, con las únicas abstenciones de los dos concejales del PSOE, una propuesta del PP sobre la conectividad del término municipal. Se acordó trasladar al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital la nula o insuficiente conectividad en los núcleos de población de Ribeira para los que ya le presentaron alegaciones y aquellos otros en que se detecte que es escasa o nula.



A través de esa moción también se le reiterará a ese mismo órgano de gobierno estatal que priorice el despliegue de la banda ancha en la zonas blancas de los lugares menos poblados, así como en otras zonas que no están catalogadas como tales pero que lo son de facto, y que dote también de cobertura a las que no disponen ni siquiera de servicios básicos de telefonía móvil, áreas de mayor riesgo de la brecha digital y tenga en cuenta las aportaciones de los concellos. Y le solicita el despliegue de la banda ancha y telefonía móvil para asegurar una correcta provisión de las necesidades de comunicación propias, eliminar la brecha digital y las barreras y desigualdades que surgen entre la población dependiendo de su residencia.