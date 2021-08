Las risas de Festaclown llegan como antídoto a la fatiga pandémica

Es una cita ya imprescindible de las fiestas de San Roque y uno de los eventos, destacó el alcalde, Alberto Varela, que los vilagarcianos reciben con más cariño: El Festaclown recupera su esencia de eventos abiertos (aunque con aforo limitado, pero sin reserva previa), con vocación internacional y compañías y artistas de Colombia, Chile, Italia o Argentina, pero una clara apuesta por la escena gallega y por lo local. “Estamos empadronadísimos”, apuntó Nacho Fungueiriño, de Culturactiva.



Es precisamente esa inmersión en Vilagarcía uno de los éxitos del festival, como demuestra uno de los eventos vinculados a su labor social, el espectáculo “Somos olímpic@s”, una apuesta por tapujos por la inclusión del grupo de teatro Clámide y la asociación Con Eles, que se podrá ver el martes 17, a las 11 horas, en la Praza da II República.



Aunque oficialmente la programación del Festaclown va del 16 al 21 de agosto, habrá actividades previas como otra de Clámide, que celebra sus cuarenta años como mejor sabe: En el escenario y con “O enfermo imaxinario”. O la gran fiesta de aniversario clown que se montan Fran Rei y Pedro Brandariz el día 12, con una selección de sus mejores momentos cómicos.





Colaboración institucional





Serán más de diez días con espectáculos diferentes y al aire libre. Mucho humor, clown y rock and roll con las funciones de la Mostra Internacional; pero también eventos con mensaje como las narraciones orales feministas a cargo de Larraitz Urruzola y Xarope Tulú.



Festaclown se puso en marcha por primera vez en el año 2015 y, destacó la edil de Cultura, Sonia Outón, desde el primer momento demostró una gran “química” con la sociedad vilagarciana. El evento cuenta con el apoyo del Concello y de Agadic (agencia dependiente de la Xunta de Galicia), que concede una subvención de 15.300 euros. Su director, Jacobo Sutil, destacó la importancia de la alianza entre lo público y lo privado para crear y sostener el tejido cultural. “É un cóctel perfecto”, dijo Sutil sobre el Festaclown, del que destacó su “compromiso coa escena galega, co eido social e co humor”. “É un formato máis concentrado, máis intenso e máis potente a nivel de contidos”, señaló Fungueiriño. El lema de esta edición lo dice todo. “As risas volven”, frente a la fatiga pandémica.