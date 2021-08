Portos devuelve al Concello de Cambados 20.800 euros de las tasas por el Salón Peña

Portos de Galicia accede a devolver al Concello de Cambados las tasas del Salón Peña en concepto de “ocupación ou aproveitamento de dominio público” correspondientes al período comprendido entre el 1 de julio y el 30 de noviembre de 2021, pese a que desde el pasado mes de marzo el Concello presentó su renuncia total a la autorización para uso y que las instalaciones permanecen cerradas desde el inicio de la pandemia.



Según las explicaciones de la entidad portuaria al gobierno local, el cobro se debió a un “problema informático” por lo que tras la reclamación del Concello, ahora procederán a la devolución de la cantidad que asciende a 20.800,52 euros por el segundo semestre del año.



Charlín agradece a Portos esta “rectificación” que supone un ahorro para las arcas municipales.









Recurso de reposición





Aún así, con esta resolución, indica el edil de Economía Xurxo Charlín, “Portos está recoñecendo que se cobraron estas tasas por error, así que entendemos que también nos teñen que devolver o que nos cobraron dende o mes de marzo, cando pechou Peña, ata junio”. Por ello, el gobierno local ya ha remitido una reclamación ante la entidad portuaria para recuperar la cantidad abonada en ese período y, en caso de no recibir respuesta, Charlín advierte de que se presentará un recurso de reposición por vía contencioso-administrativo.



“Carece de sentido que pretendan cobrar polo uso dun inmoble ao que renunciamos formalmente, e mesmo do que non temos nin chave para poder acceder, o que nos dá unha idea da voracidade recadadora da Xunta”, criticaba el concejal de Economía tras el cobro de las tasas que ahora serán devueltas al Concello.