El Concello ribeirense suple con un moderno coche equipado con cámaras la merma de policías

El alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, reconoció ayer que su Concello y otros muchos están teniendo un problema importante con la merma de efectivos en la Policía Local. Por ello, recordó lo ya publicado en este periódico de que pretende cubrir las cinco plazas vacantes de agentes municipales, además de que está trabajando en la posibilidad de incorporar otros cuatro auxiliares “que podan redundar nunha mellor prestación do servizo”. Pero, precisó que no sólo se reforzará con medios humanos, sino también con medios técnicos “que axuden a prestar un servizo máis eficiente”, además de liberar de ciertas funciones a los policías para que puedan dedicarse a otros servicios demandados por los ciudadanos.



En este sentido, Ruiz Rivas se refirió a la ayuda que puede prestar el nuevo vehículo del parque móvil de la Policía Local, un Seat Ateca que adquirió el Ayuntamiento por sistema de renting al concesionario Autos Iglesias por 2.579,72 euros al mes durante cuatro años -después de ese periodo pasará a ser propiedad municipal-, y que incorpora las últimas novedades tecnológicas para el control de las zonas de aparcamiento, como las azules o de limitación horaria, o de acceso a calles peatonales a través de un moderno sistema de lectura de matrículas denominado Atenea. Este vehículo, que fue recibido en Ribeira el pasado 11 de junio, se suma al que ya había y que cuenta con dos cámaras de control. El alcalde indicó que se está buscando fórmulas para aumentar el parque móvil de la Policía Local a través de una línea de financiación de vehículos eléctricos, como motos y bicicletas. Sobre una previsible “jubilación” o “sustitución” del furgón policial, Ruiz indicó que no le toca la retirada “pois está facendo unha labor importante”.



El delegado de la empresa Federal Signal Vama, Luis Cespón, explicó que ese coche dispone de cuatro cámaras con las que controlar las zonas de estacionamiento de distintas tipologías, ya sean zonas azules o aparcamientos express, u otras de nueva creación, zonas de carga y descarga, y puede detectar su un vehículo fue robado, entre otras posibilidades. “O equipo estase adaptando todos os días as necesidades que ten o Concello de Ribeira”. De hecho, precisó que también puede grabar y gestionar infracciones de tráfico gracias a otras dos cámaras, una frontal y otra posterior, que graban permanentemente. Y dispone de un sistema de videograbación cuando se lleva a un detenido para su traslado. Todo ello se maneja desde la consola propia de la pantalla del coche.