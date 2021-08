Ádega reconoce, en su Semana del Cine, a los sectores más afectados por la pandemia

El Cineclube Ádega muestra la importancia de mantener siempre el séptimo arte atento a la situación social. Por ello, la dura pandemia también forma parte de la Semana do Cine y lo hace a través de los que fueron algunos de sus protagonistas. Representantes de algunos de los sectores que peor lo pasaron, y lo siguen pasando, con el covid y sus consecuencias, son los encargados de presentar la película que se proyecta, pero también de abordar su propia experiencia.



Ya lo hicieron Miguel Carreiro y María Palomino, enfermeros en el centro de salud de San Roque, que estuvieron en la exitosa jornada inaugural. La proyección de “The Father”, película protagonizada por Anthony Hopkins y Olivia Colman, obtuvo un rotundo éxito de asistencia, completándose el aforo de cien personas. “One Cut of Dead” o “Bacurao” serán los siguientes títulos del cartel y el actor Josito Porto y el hostelero Óscar Piñeiro (Miudo) los artistas invitados. Ádega cuenta con la colaboración del alumnado de la especialidad de marketing del taller de empleo “Promoción Turística do Salnés”.