Meis organiza una peregrinación a Santiago para reclamar una atención sanitaria “digna”

La situación en el centro de salud de A Rochela es “insostenible” y la falta de facultativos crispa a los vecinos y al gobierno local de Meis, que viendo que esta circunstancia no es nueva en el municipio, ha decidido intensificar sus quejas y organiza una peregrinación a Santiago por la Variante Espiritual para dar visibilidad a su demanda de una asistencia sanitaria “digna”.



El equipo de gobierno junto a los colectivos y vecinos que se quieran sumar a esta iniciativa, realizararán las tres etapas de la ruta hasta Santiago.



Así, partirán el viernes 3 de septiembre desde A Armenteira y el domingo harán su llegada a la capital. La intención es hacer más llamativa su queja para que el lunes día 6 el conselleiro de Sanidade reciba personalmente a la comitiva que le hará entrega de las firmas que se empiezan a recoger desde hoy mismo en diferentes puntos del municipio como el centro de salud, la farmacia y otros locales, y también se habilitará un punto de recogida que recorrerá las parroquias.



La alcaldesa de Meis, Marta Giráldez explicó ayer que esta peregrinación es la respuesta al malestar de los vecinos “de todas as cores políticas” por la falta de facultativos en Meis, y es que el jueves, por ejemplo, “houbo momentos nos que non había ningún médico e solo unha enfermeira”. “Cada día é unha sorpresa”, lamentó la regidora.



Actualmente la plantilla esta bajo mínimos, ya que el Sergas no nombró el remplazo para la jubilación de un médico, y tampoco se cubrió la baja de otro, por lo que estos días solo está atendiendo un facultativo. Además, durante el verano tampoco hay servicio de pediatría en el municipio y los niños tienen que desplazarse al centro de salud de Baltar, en Sanxenxo.