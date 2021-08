Medio millar de palistas se citan hoy en el río Umia

Hoy a partir de las 16.30 horas más de millar de piragüistas afrontarán los cerca de 12 kilómetros de recorrido de la Baixada do Umia, que celebra su vigésimo séptima edición, que servirá para rendir homenaje a José Jorge Abalo, Pejete, uno de los fundadores del Club Náutico O Muiño fallecido este año.



La salida será en el puente de Barrantes y los participantes irán hasta la desembocadura en Castrelo, para volver remontando el río hasta la meta. La Baixada do Umia pertenece a la liga gallega de las categorías cadete, juvenil, senior y veterano. En esta prueba tomarán parte 524 deportistas que representan a 39 equipos. Serán un total de 397 las embarcaciones que tomarán la salida.



Como viene siendo habitual, el Club Náutico O Muiño organizador de la competición junto con la Federación Gallega de Piragüismo pone dos Metas volantes en honor a dos ex deportistas del Club Jose Manuel Torres “Iño” y José Ramón Serantes “Peke”. La de José Ramón Serantes, Peque, estará situada en el puente de la autovía a 300 metros de la salida para la primera embarcación K2 mujer cadete. La de Jose Manuel Torres “Iño” será para el primer C1 sénior en la ciaboga de Castrelo, en la desembocadura del Umia.



Habrá una amplia representación arousana con la presencia de los clubes As Torres de Catoira, Breogán de O Grove, Cofradía de Pescadores de Portonovo, Cambados, Depornautic Arousa de Vilagarcía, Náutico de Portonovo Surfski Center, Náutico de Pontecesures, Illa de Arousa, Rianxo y los anfitriones del Náutico O Muiño de Ribadumia.