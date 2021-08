Vilaxoán Esperta reclama un plan de regeneración para acabar con los vertidos

Los vertidos en la zona de Torás preocupan a los vecinos aglutinados en la plataforma Vilaxoán Esperta, que creen que la solución pasaría por una regeneración integral. Así lo van a reclamar y para ello convocarán reuniones con el gobierno local y con todos los grupos de la oposición.



Al encuentro acudió un técnico de Espina & Delfín, que explicó que las actuaciones llevadas a cabo en O Freixo se acogen a lo presupuestado y no se responsabilizan de los tramos anterior y posterior al de la intervención.



Vilaxoán Esperta indica que el Concello se comprometió a abordar con Costas la situación de los vertidos y a no realizar un aporto de arena en O Preguntoiro hasta que no esté solucionado.



Ravella estudiará una solución sobre las pluviales y el canal del regato de Torás, para que salga por un enclave que no afecte a la playa. La Cofradía propuso la rampa de Coinba.





Vertidos de algas





La situación de la playa de O Preguntoiro fue otro de los asuntos que se abordaron durante la asamblea, que se celebró el viernes. La plataforma explicó que el Concello busca una solución que no sea la de “deitar area a perpetuidade”, pero tampoco la de implantar pasarelas por encima de las tuberías colocadas en la playa, que hace unos años que perdió su bandera azul.



La plataforma, que logró la celebración de una reunión a tres bandas con Concello y Cofradía, explicó que desde el gobierno municipal también se comprometieron a dotar a las mariscadoras de un contenedor para la recogida de las algas, que durante estas semanas llegaron en gran cantidad al arenal vilaxoanés. Este anuncio, de hecho, ya se cumplió. Ravella, asimismo, alertó a Costas sobre los vertidos en Vilaxoán.



La asamblea aprobó continuar con la agenda de reuniones y los próximos serán los representantes políticos, a los que exigirán un plan conjunto para el saneamiento en Vilaoxán.