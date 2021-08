Roban un bolso con la recaudación del mercadillo a una floristería en el cementerio municipal de Ribeira

La propietaria de una floristería ribeirense que había acudido ayer por la mañana a vender su mercancía en el mercadillo de Ribeira denunció que fue víctima de un robo del bolso en el que llevaba el dinero de las ventas que había realizado horas antes, así como el que llevaba para dar cambio a los clientes. Indicó que los hechos ocurrieron cuando, tras levantar su puesto ambulante, acudió en torno a las tres menos cuarto de la tarde a realizar un servicio que le habían solicitado en el cementerio municipal de la capital barbanzana. Según indicó, decidió apoyar el bolso en el suelo mientras colocaba un adorno floral y, aprovechando un despiste, un individuo con ropa oscura que pasaba por allí, y que portaba un jarrón con flores, echó mano del bolso y se lo llevó, dándose a la fuga por la parte posterior del camposanto.



La víctima del robo, que iba acompañada de una empleada de la floristería, manifestó que un testigo había identificado al caco, indicándole su identidad, y otra persona que lo vio salir de la necrópolis le dijo que podría encontrarlo en el edificio okupa de la Rúa Xosé Ramón Fernández Barreiro, en el barrio residencial de Abesadas. Hasta allí se desplazaron una patrulla de la comisaría y otra de la Policía Local para tratar de localizarlo, llegando a entrar en el inmueble a través de los dos portales delanteros, pero no encontraron al individuo del que le habían facilitado su identidad.



Residentes en edificios de esa misma calle indicaron que han tenido que volver a presenciar una escena relacionada con la conflictividad que están originando los inquilinos de ese edificio okupa, mientras las autoridades “seguen a mirar cara outro lado e a situación agrávase a pasos axigantados”. De igual modo, indicaron que aunque el individuo al que buscaba la policía hubiera estado allí en el momento en que llegaron las fuerzas de seguridad, se cree que se habría escapado por un butrón que hay en la parte posterior y que ya fue usado con ese mismo fin en anteriores ocasiones en que acudieron los efectivos policiales. Incluso, fueron a buscarlo a su domicilio en el lugar de Martín, pero allí tampoco lo localizaron.



La propietaria de la floristería a la que le robaron el bolso indicó que tenía pensado acudir a la comisaría a presentar la correspondiente denuncia, aunque es consciente de que posiblemente no logrará recuperar el dinero sustraído. De igual modo, indicó que en el bolso también llevaba su teléfono móvil bloqueado, por lo que no descartaba realizar gestiones para tratar de localizarlo a través de la ubicación GPS del celular. De igual modo, mantuvieron contactos con varias personas para saber del paraderos del ladrón.