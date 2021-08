Vecinos de Faxilde reprochan a Ravella la falta de diálogo sobre Campo da Fonte

El malestar es evidente en Faxilde, donde los vecinos se reunieron ayer para abordar la situación de Campo da Fonte. Lo hicieron después de un Pleno en el que no quedaron satisfechas su demanda de información y con una sensación de que desde el gobierno local pretenden “silenciarnos”.



Los vecinos reclaman conocer por que se delimita un terreno con piedras por parte del terreno pero también cuál es la parte que corresponde a la administración municipal y que, por tanto, es público.



En el Pleno, la edil de Urbanismo, Paola María, señaló que las piedras se ponen para diferenciar el tramo de solar cedido a través de un convenio del que seguía siendo privado. En cuanto a la parcela municipal, María Mochales se limitó a señalar que su uso ya es público.



La respuesta genera malestar en Faxilde, donde la asociación de vecinos señala que el Concello “sigue sin aclarar por qué desapareció el Campo da Fonte con la instalación de unos bloques de granito en el campo comunal”.



Señalan además que, en el Pleno, no quedaron contestadas con claridad las preguntas formuladas por la oposición y que se entregó una documentación “que no se ajusta a la realidad, ni a la memoria de los vecinos más antiguos del lugar”.



Además, aseguran que dicha documentación tampoco se corresponde “su situación y superficie con la situación catastral actual ni antigua y mucho menos con la certificación registral”.



El colectivo defiende la vía del diálogo, pero lamenta que la movilización y protesta “parece ser el único mecanismo que entiende el gobierno local”. En este sentido, señalan que “nos parece inaceptable el escapismo” del ejecutivo que preside Alberto Varela, al que instan a “resolver esta situación”. La asociación, que se concentró ante el Concello hace unos días, manifiesta su “enorme malestar” con los socialistas “por las formas para con nosotros y, por lo tanto, con los vecinos de Faxilde”.