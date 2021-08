Dicen los anuncios del gobierno que somos el país más rico del mundo, mientras en la tele muestran toda clase de frutas. Aquí, en Galicia, nos recuerdan que Galicia sabe a mar…. Lástima que en otras páginas se informe también que crece el número de familias con problemas para hacer tres comidas al día…



Hay otras noticias relacionadas con el dinero que nos cuenta que el ventrílocuo más famoso, José Luis Moreno con su Monchito y resto del clan, atesora repartidos por ahí entre cuatrocientos a novecientos millones de euros.



También sabemos que el amor a unos colores tiene mucho que ver con el color del dinero. Ahí está el caso del Barça y Messi, que nadie debe confundir con una historia d amor roto



Nos cuenta Ernesto Ekaizer, autor del libro “El Rey al desnudo”, que Juán Carlos según publicó el New York Times, tiene una fortuna de dos mil millones de dólares. Ahora sabemos que la justicia sentará en el banquillo al expresidente de la comunidad madrileña, Ignacio González, para que explique cómo se hizo con una millonada, por cierto, en compañía de su un hermano y de su cuñado. Otra ranita en el estanque de Esperanza Aguirre.



Y ahora están los millones de la kitchen que según el citado Ekaizer no es una operación parapolicial sino una operación del PP que convierte a la policía en una sucursal del partido.



El dinero, dicen los que tienen tanto que no lo cuentan, que el dinero no hace la felicidad… pero que ayuda dejar de ser unos infelices.



Ahora, y con dinero por medio, vuelve la discusión sobre la política madrileña, la primera comunidad en pedir ayudas para dotarse de servicios sociales y al tiempo rebaja los impuestos que hubieran servido para mejorar una educación y una sanidad que está siendo cuestionadas no solamente por los profesionales de esos sectores sino por buena parte de la población. ¡Naturalmente que no es igual cómo se las gasta la derecha cuando pisa el poder! Tomaduras de pelo pocas que hay evidencias, pruebas y víctimas. ¿Hay que recordar otra vez los recortes del marianismo en servicios sociales después de oír a Rajoy que con él cero patatero para ejecutar las ayudas a la dependencia? En el país más rico del mundo hay quien pasa hambre.