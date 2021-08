Rianxo pone en marcha una novedosa ruta interactiva y para disfrutar en familia en el río Te

Rianxo ha puesto en marcha una novedosa iniciativa: la Ruta do Apego. Un trayecto que discurre por los márgenes del río Te y que está pensado para disfrutar en familia. Cuenta con señalización y 10 puntos informativos con códigos QR que, “leídos” con el móvil, ofrecen información sobre los recursos existentes y audios con canciones, leyendas, juegos, etc. “O que se busca é que as familias realicen unha ruta activa de sendeirismo coas crianzas á vez que aprenden, practican a lingua galega e se divirten”, explican desde el Concello.



Ha sido ideada por la asociación Avoar en colaboración con departamentos municipales como el de Normalización Lingüística y el de Turismo, que ha recopilado información sobre lugares para aparcar, comer, dormir, etc. Para disfrutar de esta experiencia y del resto de municipio. De hecho, se vincula así con “En Rianxo, ao noso xeito” para la dinamización lingüística en el tejido socioeconómico (participan 50 empresas). Esto y todo lo demás relacionado con la ruta puede consultarse también en https://rutadoapego.rianxo.gal/, que incluye además un videojuego donde la mascota, el pulpo Po, recorre el Te y se encuentra con otros amigos.





Ideada por Avoar, en los contenidos participaron, entre otros, el último habitante del Muíño de Francuín







En la elaboración de contenidos se ha contado con la colaboración musical de José Luis do Pico Orjais, la voz de Xesús Santos y el testimonio de Manuel Deira, el último habitante del Muíño de Francuín. Además, como complemento se ha creado el Bosque do Apego mediante el cual ya se han recuperado algunas parcelas de la ribera con frondosas y donde cada niño participante en el Programa Apego tendrá su árbol. De hecho, la ruta surge de la necesidad de ofrecer alternativas en espacios abiertos después de que la Concellería de Benestar tuviera que cancelar las actividades del Espazo Familiar por la pandemia. Y es que su eje vertebrador era el encuentro y la interacción entre niños y padres cuidadores.



La iniciativa se presentó ayer oficialmente con la presencia de los implicados en el proyecto, como las concejalas Adelina Ces y Hadriana Ordóñez.