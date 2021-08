Gana el pezón de Almodóvar

Con las redes sociales pasa como con algunas costumbres, que no castigan al que tiene la mirada sucia sino al objeto de esa mirada. Por es o, los pezones femeninos están prohibidos. Con los de los hombres no hay problema, quizá porque no resultan atractivos o porque llevamos toda la vida viéndolos. Y al final, es el pezón de dos hombres, Pedro Almodóvar y el diseñador gráfico Javier Jaén, el que le ha ganado a las redes. El cartel de la última película del director manchego, con su pezón de madre goteante de leche, podrá seguir en Instagram o Facebook. FOTO: Parte del cartel de la polémica | efe