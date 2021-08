Más de 600 salinienses son positivos en covid con la quinta ola en claro descenso

En claro descenso, pero todavía con 640 salinienses con la infección activa por coronavirus. Así está en estos momentos la situación epidemiológica en una comarca que fue, de lejos, una de las más afectadas en esta quinta ola de contagios. Sin embargo, y tras más de un mes de restricciones -en algunos casos ya dos meses- la situación se va calmando. La mayoría de los casos son leves, aunque bien es cierto que en el global del área sanitaria Pontevedra-O Salnés hay 26 pacientes covid ingresados en planta y siete en la Unidad de Cuidados Intensivos de Montecelo. Los positivos siguen bajando y se sitúan en 1.809 casos. Sin embargo las autoridades sanitarias piden que no se baje la guardia a la espera de que las vacunas vayan llegando a más población.



Con todo O Grove es desde hoy mismo el único concello de toda Galicia en el nivel máximo de restricciones. Tiene un total de 101 positivos y desde la Alcaldía consideran que su situación no dista mucho de la de Sanxenxo, que hoy estará en nivel alto con 149 positivos. Al gobierno local meco no le sirvieron las quejas para convencer a un Comité Clínico que volverá a reunirse previsiblemente el martes.



En Cambados, por su parte, siguen mejorando y hay 82 positivos, mientras que en Vilagarcía viven un ligero ascenso y contabilizan 187 en total. En A Illa la bajada es considerable respecto de la jornada anterior y son 19 los casos activos. En Meaño son 28 y en Vilanova 31, mientras que en Ribadumia hay 13 positivos.



En el resto de comarcas arousanas el municipio que está en el punto de mira es Portas, que ayer comunicaba 22 casos activos. El mismo día en el que el edificio de la Azucarera acogía un cribado masivo para intentar detectar posibles casos asintomáticos y lograr frenar así la expansión de la pandemia en la localidad.