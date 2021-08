se algo nos permite combater ben ao (maldito) virus é saber como vive, como funciona, como traballa, como contaxia. A ciencia, con toda esa información, pode loitar contra el e buscar remedios e mellores vacinas. Parece que nas últimas semanas as decisións que se toman en Galicia demostran que o goberno autonómico descubriu unha información importantísima: o virus muta en A Lanzada.



Enténdese que esa debe ser a explicación para que as medidas duras que se poñen en O Grove non se poñan en Sanxenxo (con incidencias semellantes), ou que Sanxenxo estivese moito máis libre que o resto da comarca dende hai semanas mentres os demais concellos sofrían restricións ben duras, e a hostalería pagaba as consecuencias. Así, parece apuntar que o goberno, despois de recoller as recomendacións dos expertos, introduce unha corrección porque saben que os grandes iates son unha forte protección contra os contaxios, e que Silgar ten un aire distinto que Raeiros. Se cadra é que o virus non gusta dos locais que cobran máis caras as consumicións. Hai quen conta que a cor política dos alcaldes inflúe en que o virus sexa menos agresivo, pero non debe ser iso porque sería moi raro, non?



Durante semanas vivimos como os habitantes e visitantes en O Salnés non podían ter facilidades para entrar nos locais de hostalería de Meaño, Cambados ou A Illa, pero esas mesmas persoas podían facelo no porto deportivo de Sanxenxo. Porque alí, parece, o virus afecta menos. Hoxe mesmo hai máis flexibilidade para tomarse unha cervexa de verán no lado sur de A Lanzada que no lado meco, o que evidencia que no goberno teñen a sapiencia necesaria para saber que o virus muta en A Lanzada. Esto debe ocorrer, calculo, pasando o punto de observación de aves. Así a ollo. Será polo aire, que é onde se quedan as boas palabras.