La Policía de Ribeira localiza el coche fugado de un atropello y uno de sus dueños lo niega

La Policía Local de Ribeira está tramitando la denuncia contra el presunto autor del atropello de un peatón en la rotonda de Rosalía de Castro con Xosé Ramón Barreiro y a pesar de que uno de los propietarios aseguró que el vehículo permanecía estacionado a la hora del siniestro, informaron fuentes municipales.



Las mismas relataron que sobre las 22:55 horas del jueves, el 112 Galicia alertó a los agentes de una persona atropellada en susodicha rotonda y que cuando llegaron al lugar, la víctima ya estaba siendo atendida por una ambulancia de Urxencias Médicas 061. Una vez allí también tomaron declaración a varios testigos, que le dieron una descripción del coche y le indicaron que se había dado a la fuga.



Así, iniciaron las pesquisas necesarias para dar con el automóvil y lo localizaron en la parroquia de Oleiros. Una de las personas propietarias les aseguró que “dende as oito da tarde, o coche non se movera do lugar onde estaba estacionado”, pero a pesar de estas afirmaciones, la Policía efectuará el atestado y la correspondiente denuncia, añadieron desde el Concello.









Recibimiento a pedradas





Por otra parte, la patrulla de servicio nocturno, compuesta por un agente y un auxiliar, tuvo que replegarse en la madruga del jueves pues los asistentes a un botellón que se estaba celebrando en la Avenida de Buenos Aires los recibieron con lanzamiento de piedras y botellas de vidrio. Se desconoce si algún objeto llegó a alcanzarles, pero no tuvieron otra opción pues no contaban con refuerzos y “de lo contrario los habrían linchado con esa avalancha”, declaró un testigo. Ocurrió en torno a las dos de la madrugada, cuando estaban controlando el cierre de establecimientos y en la misma urbanización donde la noche anterior habían tenido que disolver un evento similar junto a la Policía Nacional. En ese momento se identificó a media docena de individuos por incumplir las medidas anticovid y se les obligó a recoger todo. En esta ocasión, los agentes del Cuerpo estatal no pudieron acudir al estar ocupados con detenidos por una tentativa de robo en un bar de Castiñeiras, donde los ladrones rompieron cristales del local.



Se trata del tercer botellón que tienen que disolver las autoridades en lo que va de semana. El otro tuvo lugar en el merendero de A Corna y los asistentes huyeron al ver a los agentes.