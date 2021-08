Una pobrense resulta herida tras caerle encima el techo de madera del salón de su casa en Mirandela

Una mujer de unos 60 años de edad resultó herida de consideración en la noche del sábado después de caerle encima el techo del salón de su casa, ubicada en la calle Mirandela (A Pobra). Se trataba de un entarimado de madera que se correspondía con el suelo del desván que, por suerte, se encontraba vacío en ese momento. Con todo, las tablas y las vigas cayeron casi en bloque sobre la cabeza de esta vecina, que se encontraba viendo la televisión mientras que su marido y su cuñado dormían en habitaciones contiguas donde no hubo derrumbe.



La vivienda quedó en muy mal estado así que se tuvieron trasladarse con unos familiares mientras que la mujer era atendida de sus heridas en el Hospital do Barbanza. De hecho, todo hace indicar que la estructura ha quedado seriamente afectada pues a las pocas horas del suceso, el tejado ha empezado a venirse abajo y la Policía Local tuvo que acordonar la zona por seguridad.



Los técnicos tendrán que revisar la pequeña casa esta semana para comprobar el alcance de los daños y saber si es posible su reconstrucción o si por el contrario, son de tal magnitud que lo más recomendable sea la demolición total de la edificación.



Los agentes locales fueron los primeros en llegar al lugar, sobre las diez de la noche, y para entonces la mujer ya había sido liberada y estaba fuera, sentada en una silla y siendo atendida por su familia. Estaba consciente, pero muy nerviosa y se quejaba de dolor en la espalda, las piernas y la cabeza, pues recibió un buen golpe.



Según el relato de la víctima, se encontraba sola en el sofá del salón del primer piso viendo la televisión cuando el techo se le vino encima prácticamente en bloque. Se trata del típico entarimado de tablas de madera con vigas cruzadas y que a su vez era el suelo de un desván que, por suerte, no almacenaba grandes enseres en ese momento.



La herida fue traslada por una ambulancia del 061 al hospital barbanzano donde la atendieron de sus lesiones y la sometieron a diversas pruebas, mientras que su marido y su cuñado resultaron ilesos porque el derrumbe no afectó a las habitaciones contiguas donde estaban cuando sucedió.



Al momento también llegaron efectivos de Protección Civil de A Pobra y desde el 112 también desplazaron a los Bombeiros de Ribeira y a la Guardia Civil. Se desconocen las causas del accidente, pero no se descarta que se deba al deterioro de la estructura de madera.



La Policía Local pobrense pasó horas después por el lugar para vigilar cómo evolucionaba el derrumbe y comprobó que el hundimiento del tejado era cada vez peor, así que existe el temor de que finalmente se caiga por completo.