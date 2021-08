El fin de semana festivo se salda con ocho denuncias y un concierto desalojado

El fin de semana central de las fiestas de San Roque se saldó sin incidencias destacadas, aunque la imagen de algunas zonas de ocio con gente consumiendo de pie y algunos sin mascarilla no pasó desapercibida para la Policía Local. En este caso, los agentes optaron por una labor informativa que convenció a la práctica totalidad de “despistados”.



Fueron ocho, en cualquier caso, las denuncias que pusieron en Vilagarcía entre las noches del viernes y el domingo, por incumplimiento de la normativa covid. La mayor parte por reuniones de no convivientes en domicilios (seis), mientras que otra fue por no llevar mascarilla en situación que lo requería y otra a un local por continuar abierto tras la hora de cierre establecida (la una de la madrugada).



La excepción a esta “relativa normalidade” la marcó el concierto del domingo, de Funzo & Baby Loud. Ya cuando casi todo el público se había marchado y en el recinto quedaban cincuenta personas, los cantantes invitaron a los asistentes a bailar arremolinados en el escenario, lo que obligó al equipo de seguridad y a la organización a apagar la música y desalojar. Ravella estudia medidas.



En Boiro fueron doce las personas propuestas para sanción. Once se encontraban reunidas en un espacio público de madrugada, mientras que otra no llevaba mascarilla en interior.





Cambio de nivel





El DOG publicó ayer el cambio de nivel del concello de O Grove, que abandona las máximas restricciones y, por tanto, podrá abrir el interior de los bares y restaurantes al treinta por ciento, al encontrarse en la zona alta. El alcalde del municipio, José Cacabelos, destacó la importancia de que al fin se clarifique la situación por escrito, tras días de incertidumbre en el sector. O Grove sigue precisamente en descenso de caso, con once menos y un total de 67. La mayor bajada se produce, sin embargo, en Sanxenxo, que con 19 menos tiene 84; mientras que Vilagarcía reduce en 15 sus positivos activos, que son 140. En Cambados hay 63 (6 menos); en Meaño 16 (1 más); en Ribadumia 12 (uno menos) y en Meis 26 (uno menos). En Ulla- Umia, solo Portas supera los 250 casos por cada 100.000 habitantes