PP y EU consideran un “error” cancelar la Festa do Marisco y piden estudiar alternativas

La cancelación por segundo año de la Festa do Marisco no convence a los grupos municipales de EU y PP que consideran que es un “error” no buscar alternativas para poder celebrar el evento.



Ambas formaciones ya habían trasladado el pasado año al gobierno local su propuesta para organizar la fiesta con un tamaño más reducido y contando con la hostelería local, sin embargo, el Concello rechazó esta opción al entender que la Festa do Marisco perdería su esencia si se hiciera de otra forma que no fuera el tradicional evento multitudinario. La intención era recuperar este año la cita pero el reciente anuncio del gobierno de José Cacabelos de suspender esta edición ha disgustado de nuevo a los partidos de la oposición.









Dar un giro a la fiesta





Los izquierdistas advierten que quedarse otra vez si este evento gastronómico supone un “duro revés” para la hostelería y el sector turístico del concello y de toda la comarca de O Salnés por lo que piden que se busquen alternativas para mantener la Festa do Marisco y alargar así la temporada turística.



Según el portavoz, José Antonio Otero, “unha vez máis queda demostrada a falta de interese e de iniciativas deste goberno” ya que explican, “non convocou o Consello Local de Turismo hasta este mes de xullo” lo que indica “as poucas ganas de traballar e de sentarse co sector para buscar alternativas”. “O goberno négase a traballar en outro formato a pesar de que todos os concellos de O Salnés buscaron alternativas para evitar que os seus festexos e as datas importantes desaparezan do calendario, porque supoñen unha fonte de emprego e ingresos para a poboación local”, sentencia Otero.



Asimismo, creen que volver al formato multitudinario como se hizo hasta ahora, va a resultar complicado, “pois todo indica que dunha maneira ou outra vamos ter que convivir co Covid, polo que é preciso darlle un xiro á festa e traballar diferentes plans”.



Reprochan que la visión del alcalde, “ou se fai coma sempre o non se fai” dicen, choca con la idea de EU, ya que temen que “con esa forma de pensar, a festa non se fará en moitos anos” con el consiguiente prejuicio para el sector turístico.









“A tiempo de retractarse”





Por su parte, el PP de Beatriz Castro critica la “decisión errónea” del gobierno de Cacabelos que “va contra los intereses de los vecinos de O Grove” y azuza al Concello que “todavía está a tiempo de retractarse por el bien de los trabajadores de nuestra tierra”.



Para los populares, “se ha demostrado que gestionar y celebrar una fiesta de este tipo es perfectamente posible, seguro y viable, pero, hay que saber hacerlo, hay que saber gestionar, y hay que querer trabajar”, unas aptitudes que “no van con nuestro gobierno actual”, apunta Castro.



Asimismo, la portavoz popular lanza el dardo al regidor meco. “Los vecinos te han puesto en el cargo para que gestiones, no lo haces y aún tenemos que sufrir esta paralización e indolencia otros dos años. ¿No sabes cómo hacer las cosas? habla con los responsables de otros concellos para que te expliquen como ellos pueden y tú no, habla con MarisGalicia y contrátalos para que gestionen ellos, lo que está claro que tu grupo de gobierno no es capaz”, señala Castro, quien añade que “una vez reconocida tu incapacidad dimite y deja que entren otros que no estén tan preocupados en subirse el sueldo y sí en gestionar y tomar decisiones cuando hay problemas”.