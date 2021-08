Esperábamos mucho más de Joe Biden

Igual es que veníamos de tan abajo con Trump que como compensación esperábamos mucho más de Biden y nos olvidamos de que al final es el presidente de un país con intereses políticos y económicos, no un salvador del mundo. En la que es su primera gran crisis de política internacional ha salido derrotado. Él trata de defenderse diciendo que heredó este acuerdo de paz, pero al hombre más poderoso de la Tierra se le presumen recursos para no tener que seguir un plan que no le convence. Y luego están los servicios de inteligencia estadounidenses, que hablan de un error de cálculo con las consecuencias del fin de la ocupación. Sí que se equivocaron, sí. Pero por mucho. El caso es que los que eran amigos ahora están abandonados a su suerte, que todos sabemos que será aciaga. Lo decía en un vídeo una joven de Kabul que ya es la imagen de la desolación de las mujeres afganas: “No le importamos a nadie. Desapareceremos”. Así será si nadie lo remedia. FOTO: Talibanes en Kabul | efe