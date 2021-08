Los talibanes están en campaña publicitaria

Los talibanes están en plena campaña de marketing. Con todo el planeta mirándoles, es el momento de dar imagen de tipos capaces de mantener Afganistán en el siglo XXI. Así que hablan de amnistía y de derechos para las mujeres, que ahora sí podrán estudiar o trabajar fuera de casa. Dentro de las leyes del Islam, claro. Lo que no han querido dejar claro, no interesa enseñar los dientes tan pronto, es cómo van a interpretar esa sharía. No hace mucho les negaban a las afganas incluso el derecho a reírse en voz alta, a asomarse a la ventana o a hacer ruido al caminar. Mucho tienen que evolucionar esas cabezas para que la cosa sea distinta. Mientras lo descubrimos, se encargan de que veamos a los milicianos divirtiéndose en los coches de choque y en el tiovivo antes de comerse unos helados. Como si fuesen personas normales.