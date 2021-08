El BNG insta a estudiar opciones ante la “deriva autoritaria” de Manuel Ruiz

“Teremos que estudar todas as alternativas, pos esta deriva autoritaria e de incumprimentos flagrantes non se pode dar por parte dunha persoa que debería facer cumprir os acordos plenarios”. Con estas palabras se manifestó ayer el concejal nacionalista ribeirense Luis Pérez Barral tras tener conocimiento de que una enmienda presentada por el grupo municipal del PSOE sustituyó la iniciativa que presentaron la formación frentista, PBBI y SumaRibeira (SR) para solicitar la convocatoria de un pleno extraordinario en el que pedir la reprobación del alcalde por incumplir acuerdos plenarios, algo que según el portavoz de SR, Xurxo Ferrón, es algo que se repite. El edil del BNG manifestó que le parece “unha vergoña” y “lamentable” que el PSOE, con una enmienda de última hora, salvase la reprobación de Manuel Ruiz “sen contar cos veciños”.





“Se o PSOE quere salvar ao Executivo do señor Ruiz que diga abertamente que ten un goberno en coalición con él”, dijo Pérez Barral, quien agregó que tienen que empezar a formularse si la reprobación del mandatario local es suficiente, “pois estamos ante unha deriva autoritaria por parte do alcalde que non responde ao sentir maioritario da poboación, na que hai un forte malestar con él polas actitudes que está a ter, e que non está acatando os acordos plenarios, e iso é algo moi grave”, incidió. Preguntado si entre esas medidas se planteaban la presentación de una moción de censura ante un gobierno en minoría del PP, Pérez respondió que “en ningún momento dixen iso” y a continuación agregó que “a bos entendedores poucas palabras bastan”.





BNG, PBBI y SR no asistieron ayer al pleno extraordinario que ellos mismos le solicitaron al alcalde para acordar, entre otras cuestiones, dicha reprobación, y que Manuel Ruiz convocó con carácter urgente, justificándolo en que esas tres formaciones presentaran para el pleno de julio una moción urgente en ese sentido y que no se pudo tratar al no llegar a ese punto. La decisión de plantar al alcalde en esa sesión de la corporación local la adoptaron por considerar que se estaba ante un “pleno fraudulento”, pues señalaron que Ruiz Rivas convocó el pleno de manera urgente “para impedir a participación de varios concelleiros” que, por diversos motivos -principalmente, obligaciones laborales inaplazables-, no estaban estos días en Ribeira.





Estos tres grupos de la oposición precisaron que el mandatario debería haber convocado el pleno extraordinario con un mínimo de dos días hábiles de antelación, le acusaron de querer ganar una votación “vulnerando a lexislación”, y que es ese el motivo por el que le dio el carácter de urgente.





De igual modo, indicaron que se está ante hechos muy graves debido a que Ruiz Rivas “aproveita” a ausencia do secretario municipal para impedir que los ediles puedan pedir su amparo legal con el que evitar “a celebración deste pleno en fraude de lei”. De todos modo, indicaron que estudiarán los mecanismos legales para que el alcalde sea reprobado y se apruebe la realización de un estudio técnico de mejora del vial de Xarás a Frións como alternativa al proyecto de variante.





También denunciaron el cambio de criterio para la celebración de este pleno, puesto que desde la irrupción de la pandemia por el coronavirus se estuvieron realizando de forma telemática, aunque agregaron que lla voluntad del alcalde y de los grupos municipales era celebrar plenos presenciales “cando a situación sanitaria estivese normalizada, e nestes momentos Ribeira se atopa no nivel alto de restricción”, y critica que el regidor local cambiase unilateralmente el criterio “coa pretensión de obstaculizar a votación nun pleno no que se ía reprobar a conduta antidemocrática de Ruiz Rivas e do seu goberno”, aseveró Pérez Barral.





El alcalde está preocupado por el “ambiente político” tras ser ejemplo de “saber estar”



Mientras el PBBI, BNG y SR explicaron su ausencia en el pleno extraordinario y urgente, en el salón noble del consistorio se celebró una sesión en la que, además de defender la legalidad de la convocatoria, se reiteraron los argumentos por los que se consideraba que la actitud del alcalde fue correcta. Manuel Ruiz, que agradeció las explicaciones y “bo talante” del portavoz del PSOE, del que dijo que percibe la idea de “seguir falando e chegando a acordos se é posible”, dijo que está realmente preocupación por el “ambiente político” de Ribeira, tras reconocer que fue ejemplo de “saber estar e de entendernos”. El regidor agregó que sabe que este mandato no es igual, pero que ahora hay grupos no sólo no quieren entender sino que “nin tan sequera fan o esforzo para dirixirse ao alcalde, falar con él, pedirlle cousas ou mostrarlle o seu malestar”. Populares y socialistas defendieron que el proyecto de la Xunta para la variante es el más adecuado para solucionar los problemas de tráfico de la ciudad, y que la mejora de la DP-7301 es sólo una idea y advirtieron que lo que se propone en ella no sirve para el objetivo que se persigue. Aún así, la enmienda del PSOE aprobada por unanimidad de los 11 ediles presentes se contempla pedir a la Diputación la reforma de ese trazado.