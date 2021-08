O perigo da indiferencia

En 1986 o Premio Nobel da Paz foi para Elie Wiesel, xornalista e escritor xudeu de orixe rumano que aos seis anos foi separado da súa irmán e nai en Auschwitz, e non as volveu a ver nunca máis. Contaba Wiesel nun discurso público que, chegado un momento, o que máis lle enervou e o que máis rabia lle producía era lembrar non so os horrores que alí coñeceu, senón pensar que ninguén estaba facendo nada fora de alí por evitalo.





A indiferencia é o maior aliado do mal. É por iso que, lonxe dos expertos en diplomacia e política internacional de verdade, e tamén dos que circulan polas redes sociais e tertulias mediáticas varias (os de todo a 100), o que menos aturaríamos como cidadáns sería a indiferencia cara un conflito como nestes días vemos en Afganistán. Ninguén ten dereito a impoñerlle a súa moral a outro, e de nada nos vai servir agora xulgar o que fai un ou outro país, máis alá de lembrar que a historia se repite como traxedia e non tanto como farsa (ogallá). Pero tampouco debemos aturar que as cousas pasen sen que ninguén faga nada.





Sinto unha moi mínima satisfacción ao comprobar como hai países, como España neste caso, axudando na medida que pode a desprazar medios para rescatar persoas que queren saír e que, en determinadas circunstancias, tamén nos axudaron alí. Gustaría de ver como outros tamén o fan. Pero iso é nimio comparado coa indiferencia coa que se abandona colectivamente un país a unha sorte que non é froito do esforzo colectivo senón da ditadura do terror e os intereses de poderes semiocultos.





Esa indiferencia que parecen mostrar os grandes poderes, como os Estados Unidos, a UE, China ou calquera gran poder político que queiran, é decepcionante. E tamén a é, sexamos autocríticos, a indiferencia coa que hoxe xa parecemos esquecernos de Siria ou Camerún. Incluso co drama que, novamente, se vive en Haití. Alí tamén haberá moitos Elie Wiesel, e non estamos respostando como un mundo solidario.