El arma de los independentistas

Todavía no se acabó agosto y los secesionistas catalanes ya andan a vueltas con la preparación de esa mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat que tendrá lugar el próximo mes. La cuestión es que los independentistas aspiran a presentar una posición unitaria frente al Estado y, por supuesto, esa posición pasa por la independencia y el indulto (eso sobre todo les interesa a los que siguen fugados). Y para conseguirlo no dudan a recurrir a una de las armas que tienen, la de la unilateralidad. Insisten en que si no es consensuado lo volverán a hacer a su manera, es decir, por las bravas. Veremos.