Una disputa se salda con una persona herida de carácter leve en Boiro

La Guardia Civil y la Policía Local tuvieron que intervenir en la noche de ayer en una disputa entre dos personas ocurrida en un piso del centro urbano de Boiro. Según el Instituto Armado, una de las personas implicadas resultó herida de carácter leve y fue trasladado al PAC del centro de salud boirense. No obstante, no se interpuso denuncia y no hay diligencias abiertas, así que poco más ha trascendido del incidente que generó revuelo en la localidad. El aviso se recibió sobre las diez de la noche y hasta el lugar también se desplazó una ambulancia de Urxencias Médicas 061 para atender al herido.