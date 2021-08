Palmeira recupera la Festa do Polbo con un formato adaptado al covid y un pregón a cargo del magistrado Fernández Rodera

Palmeira recupera la Festa do Polbo tras un año de interrupción y con modificaciones para mantener las medidas por la pandemia. Así, en lugar de las habituales mesas corridas se dispondrán modelos destinados a grupos reducidos. Tendrá lugar los días 28 y 29 y, una vez más, la preparación del producto estrella correrá a cargo del célebre pulpeiro Manuel Veloso. Respecto al pregón, será ofrecido por José Alberto Fernández Rodera, magistrado del Tribunal Supremo.





El programa de esta nueva edición, la séptima, fue presentado ayer por los concejales Emilio Pérez Outeiral, María Sampedro y Ramón Doval. Se desarrollará el sábado y el domingo en el puerto de Palmeira y contará con actividades complementarias a la degustación.





La apertura de puertas tendrá lugar a las 12 horas y el famoso pulpeiro Manuel Alonso se encargará de elaborar el plato estrella. A diferencia de convocatorias anteriores, en la carpa instalada en la explanada no se colocarán las tradicionales mesas corridas sino que habrá mesas para grupos reducidos, de acuerdo con la normativa sanitaria.





Tanto el sábado como el domingo, al mediodía habrá sesión vermú amenizada por la charanga Os Santiaguiños de Padrón. El pregón está previsto para las 20 horas del día 28 y será pronunciado por el magistrado del Tribunal Supremo José Alberto Fernández Rodera. Antes y después de esta intervención actuará la cantante Thais Suki y a partir de las 21:.30 horas será el turno de Os Bugis, en el marco de la programación de “As Rúas Musicais”.





En cuanto al día 29, a partir de las 21 horas tendrá lugar la gala “Camiño das Estrelas” que “tanto éxito tivera o verán pasado en Aguiño”, señalaron fuentes municipales. En esta ocasión contará con las actuaciones de As Voces do Camiño (entre ellas, la de la ribeirense Ana Paz), la acróbata Juliette, el mago David Maestro y los bailarines de Grow As Ohana. La entrada es libre hasta completar aforo.